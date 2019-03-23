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奧運隊0比8不敵南韓　中華男足英籍主帥談三點與青訓重要

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▲中華男足與U23友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足與U23奧運隊友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足24日晚間6點將和索羅門群島於台北田徑場進行國際友誼賽，而另一方面U23奧運隊前一天0比8不敵南韓，國家隊總教練蘭卡斯特(LouisLancaster)提到，「若只是談比賽結果，就是表現不夠穩定，但我並不是只有看結果而已，而是要看我們能從中學到什麼。」

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中華男足奧運正在柬埔寨進行U23會外賽，這也攸關2020年東京奧運亞洲區資格，本屆和澳洲、南韓、柬埔寨同組，22日首戰對上強敵南韓，上半場0比3到了下半場未能突破，終場以0比8吞敗，24日將要再對上另支強隊澳洲。

蘭卡斯特看了比賽之後認為，「從比賽結果來看就是表現不穩定，有時候好、有時候不好，戰績就是這樣，但若從整體來看，如果要國家隊好，就也要幫助U23、U20以下的球員讓他們也很好，要從上面灌輸觀念到最下面，嘗試在比賽過程保持穩定度，比較不會有這種上半場不錯，下半場就開始不穩定的狀況。」

▼中華男足總教練蘭卡斯特。

▲▼中華男足vs索羅群島友誼賽,英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)、索羅門群島總教練托阿塔（Moses Toata）、李茂 。（圖／記者謝孟儒攝）

「球員的個性、特點每個人都不一樣，不夠了解他們，就沒辦法去帶領他打出你想要的足球。」蘭卡斯特提到，「因此教練需要了解每個球員，是技術或是心理方面要提升？或是有其他素質要加強？要了解選手，選手才會成長。」

談到奧運隊的戰況和籤表，蘭卡斯特提到三點，「一是我們的對手（南韓）和選手平常遇到風格不一樣、二是我們去打客場，環境不熟悉、三則是這個比賽強度很強，很多人會覺得就是會輸比較消極，但我的看法是以積極方式去看，比賽能夠學到什麼東西，可以做改進。」

蘭卡斯特執教國家隊打法和過去不同，比較強調壓迫，要球員盡量往前，「不要太多拖拖拉拉在我們半場，這是從小就要培養這觀念，慢慢長大到了國家隊的層級，球員就會是很容易的轉換。」並談到目前世界上最完整青訓系統的就是英格蘭。

蘭卡斯特和和其他兩位教練都待過英格蘭青訓，知道這些優點和缺點，「適合台灣的，如果能夠挑出來用在台灣，會有很大幫助。」而自己過去擔任中華男足助理教練一年，「銜接上很順利，並沒有太大問題，不過中華隊目前需要面對球員個人穩定度和比賽穩定度的兩個挑戰。」

▼中華男足友誼賽戰平緬甸。（圖／中華足協提供）

▲▼中華男足友誼賽戰平緬甸。（圖／中華足協提供）

關鍵字： 中華男足奧運隊奧運代表隊U23
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