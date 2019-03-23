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UBA／佛光1分氣走台師大　睽違5年再闖決賽

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▲▼107學年度UBA 女一級 四強，佛光vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲佛光晉級4強。（圖／記者潘泓鈺攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開女一級4強賽，佛光大學與台師大激戰到第四節最後一刻，才由羅培甄關鍵兩罰，以62比61險勝，繼102學年度之後，睽違5年再度闖進冠軍戰

佛光8強賽以戰機第2之姿晉級，台師大則在8強賽最後一天與成功大學的6晉4外卡賽中獲勝，才於相隔1年後，重新回到4強的舞台，取得通往小巨蛋的入場券。

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第二節由於佛光單節僅得5分，讓第一節打完原本落後4分的台師大，有了迎頭趕上的機會，上半場打完雙方25比25平手，直到第四節仍互不相讓。

終場前2分07秒，雙方還戰成56比56，佛光此時連兩波攻勢得手，王竫婷籃下打進後，以60比56領先，隨後台師大劉惠茹三分命中，佛光僅領先1分。

被逼近的佛光進攻又發生失誤，但拿到球權的台師大也沒把握住，結果讓羅培甄站上罰球線拿2分，但陳雅彤暫停過後還以顏色，佛光被咬到62比61，時間勝17.45秒。

暫停過後佛光被台師大壓迫到5秒未發球違例，搶到最後進攻機會的台師大，劉惠茹三分出手不進，台師大搶到籃板也被毀掉攻勢，時間就此走完。

不過比賽卻沒就此結束，因為佛光籃板爭搶時有犯規疑慮，最後回溯時間，剩下0.59秒，球權在台師大手上，但底線發球被撥出界，仍未改變戰果，佛光將與世新爭冠。

▲▼107學年度UBA 女一級 四強，佛光vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

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