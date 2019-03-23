球哥受腳踝傷勢困擾　湖人調查是否為家族品牌球鞋導致

▲博爾隊戰火箭一戰扭傷腳踝。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人當家控衛博爾(Lonzo Ball)在1月20日對決火箭比賽，不慎扭傷腳踝經檢查後確診為三級扭傷，至今仍無法出賽，進入聯盟後「球哥」就飽受腳踝、膝蓋傷病困擾，現在湖人也著手調查是否因為博爾家族自創品牌「Big Baller Brand」(簡稱BBB)的鞋子，才他一直受傷。

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自從2017年以榜眼之姿加入湖人以來，博爾就備受外界關注，最大原因就是他爸拉佛(LaVar Ball)不斷向各界放話嗆聲，讓「球哥」在菜鳥賽季就飽受許多壓力，而「球爸」還創立了BBB這個牌子，並為自己兒子推出專屬鞋款，為了宣傳自家品牌，博爾基本上也都穿著BBB的球鞋在打球。

博爾有著優異的控球能力，到了湖人後也是球隊主力培養球員，但他卻在新秀賽季就遭逢膝蓋嚴重傷勢，在本季開打前，選擇將左膝半月板拆除，而本季他在打了47場比賽後，再次遭遇腳踝傷勢，這已經是他本季第3次腳踝受傷，對於博爾不斷遭遇傷病，湖人球團也無法忽視，現在已經開始調查是不是因為穿著BBB球鞋導致。

▲湖人懷疑球哥不斷受傷是因為BBB球鞋導致。（圖／達志影像／美聯社）



面對湖人的調查，博爾受訪時則認為穿著自家品牌很舒服，「球隊已經和我談過，他們問了我一些關於腳踝的情況，我告訴他們感覺還不錯，如果不舒服，是不會穿那個品牌的鞋子打球，若真的不舒服，我會穿上Kobe的球鞋比賽。之前我也有穿過詹姆斯(LeBron James)的球鞋訓練，但後來沒穿是因為我覺得太重了。」

另外博爾也說如果湖人要求他換戰靴，將很樂意做出調整，「這只是一件小事，如果有需要的話，我會換掉BBB的球鞋。」

▲球哥家族自創品牌球鞋。（圖／CFP）