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中職30年賽事今天全面點燃戰火　球迷5大看球重點

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▲ETtoday新聞雲轉播中華職棒全季賽事。（圖／ETtoday新聞雲提供）

▲ETtoday新聞雲轉播中華職棒全季賽事。

體育中心／綜合報導

中華職棒30年在今天（23日）啟動，開幕戰由去年總冠軍Lamigo桃猿出戰統一獅，也是去年的總冠軍賽對戰組合，30年是而立之年，象徵中華職棒要走向另一階段的開端，列出5大看點讓球迷特別注意，240場精采賽事《ETtoday新聞雲》場場直播。

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 ★中職賽事直播看這裡！

今年最讓球迷在意的最大焦點是中職招牌人氣球星中信兄弟「恰恰」彭政閔，今年球季結束後宣布引退，彭政閔在9月29日球員生涯最後一戰，而他在各地球場的最後一場比賽、對戰其它球隊的最後一戰，都是今年的焦點。

彭政閔在今年比賽的每一次打擊、每一個舉動，都會牽動球迷的神經，追逐2000支安打、200支全壘打、累積得分超越張泰山都是今年重要紀錄，差43支安打達2000支安打、10支全壘打達成200轟、再15分得分來到1076分超越成為得分王。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

職棒第5隊味全龍的加盟將掀起熱議，3月底、4月初產生領隊、總教練，4月中送交加盟企劃書，通過之後即可在2020年打二軍比賽，2021年正式升上一軍，今年6月底或7月初的新人選秀開始參與選秀，一連串的事件都是今年重點，中職30年終於有第5隊加入。

Lamigo桃猿締造連拿4個半季冠軍再奪總冠軍2連霸的史上紀錄，今年挑戰隊史第一次3連霸，繼兄弟象、味全龍及統一獅之後，第4支3連霸球隊，在7年內拿5次總冠軍，上半季能否再奪半季冠軍，連5座季冠軍也是史上紀錄。

▲▼1103 桃猿總冠軍慶功 。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃猿總冠軍 。（圖／記者黃克翔攝）

「大王」王柏融今年挑戰日本職棒，中職後大王時代有誰可以接棒？是桃猿「強打少年」廖健富，或者是統一獅蘇智傑，亦或者有其他球員跳出來，廖健富去年首度幾乎整季在一軍，一度打擊率在4成以上，最後繳出113支安打、打擊率3成87，蘇智傑去年因傷出賽65場但有17支全壘打，今年健康出擊值得期待。

近幾年高中畢業或是大學好手加入中職，讓中職年輕化，統一獅投手施子謙去年拿下11勝5敗，是新世代的10勝投手，中信兄弟陳琥、Lamigo桃猿黃子鵬及葉家淇，富邦悍將吳世豪都是未來本土投手之星，此外，去年選秀狀元捕手戴培峰本季表現也值得觀察。

▲▼Lamigo桃猿廖健富。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼Lamigo桃猿廖健富。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職
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