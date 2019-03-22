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這！就是加薪　光芒賽揚史奈爾簽5年5000萬延長合約

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▲▼史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯新科賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者路皓惟／綜合報導

美聯新科賽揚獎得主光芒投手史奈爾（Blake Snell）今年僅獲得1.5萬美元加薪，讓他相當不滿，認為球隊沒有善待球員。不過在開季之前，光芒在22日正式宣佈與他達成5年5000萬美元延長合約，創下在取得薪資仲裁前投手的最大合約紀錄。

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根據大聯盟記者范森（Mark Feinsand）報導，史奈爾的新合約從本季開始，合約涵蓋他未來3年薪資仲裁資格，以及自由球員資格。《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，這份延長合約中沒有附帶任何選擇權。

史奈爾今年年薪100萬美元，外加300萬簽約金，明年年薪來到700萬美元，2021年球季年薪1050萬美元，2022年年薪1250萬美元，如果2023年能夠在賽揚獎排行前3，薪水可達1600美元。

近年大聯盟市場出現「寒冬」，多數球員在市場價碼都未達預期，球員考慮市場現況，紛紛提前與球團提前續約。「自2011年選秀會簽下他以來，他靠著天賦和努力成為聯盟最具宰制力的投手之一，我們期待未來他繼續為光芒效力。」光芒老闆史騰伯格（Stuart Sternberg）表示。

史奈爾上季31場先發以1.89防禦率、21勝的成績拿下美聯防禦率雙料賽揚獎，不過年資不滿3年不符合薪資仲裁規定，且在大聯盟的歲月也未達「超級二年級生」的門檻，季後卻僅獲光芒隊1.5萬美元的加薪，年薪57萬3700美元，只比聯盟底薪55萬美元高一些，讓他一度相當不爽。

在確定和光芒簽下延長合約後，史奈爾也十分滿意，對於球團向他提出延長合約感到有些意外，他說：「我告訴球團我想要延長合約，很高興照我的意思實現了，我真的很開心。」

▲▼史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 光芒史奈爾
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