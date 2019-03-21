環台賽／帶錯路事件　不影響挑戰升2.HC級

▲環台賽最後一站發生帶錯路的事件。（圖／自由車協會）



記者洪偵源／屏東報導

自由車環台賽在21日最終的屏東站，發生大會機車引導員帶錯路的情況，導致衝刺點做出修改，連帶影響中華隊搶減秒優勢的機會，不過引錯路是比賽常見的一部分，並不影響台灣申請升級2.HC級。

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當領先集團騎到終點前118公里處，發生帶錯路的情況，加上引導人員的手勢也疑似引起誤會，原本該直走的路段，車手卻在岔路往右轉，最後比賽暫停數分鐘後就恢復。

不過當時離第一個衝刺點只剩200公尺，裁判長陳鎮鴻第一時間取消這個衝刺點，改成第三個衝刺點，地點不變，唯一受影響的，就是領先集團40多秒的優勢。

原本杜志濠與馮俊凱已準備衝擊第一個衝刺點的減秒機會，後來也受到影響，不過馮俊凱認為帶錯路的影響不大，大會也承認帶錯路，不過陳鎮鴻也提到，路線已經賽前公布，選手有義務認得比賽路線，但是大會也會檢討。

大會執行長也是自由車協會秘書長李開志指出，歐洲賽事帶錯路並不少見，UCI觀察員也説認為處理得當，且國外比賽多此情況也多件，並不影響環台賽升級2.HC級的準備。

來台針對環台賽申請升級2.HC級，作專業評估的國際自由車總會前會長帕特·麥奎說：「能否升級有很多面向考量，帶錯路的確大會有失誤，但國際規則中也明訂，了解比賽路線是選手的責任，所以此事應不致影響環台賽的評等。」

擔任環台賽賽事講評的楊東蓁表示，若要以結果論來看，中華隊最後丟掉藍衫，確實帶錯路有影響，但裁判長第一時間處理方式，已經是不公平中的公平，也沒讓賽事停擺太久，這是比賽的一部份，不該聚焦於此。

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