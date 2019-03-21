環台賽／規格受國際好評　挑戰升級2.HC級

▲環台賽將挑戰升級2.HC級。（圖／自由車協會）



記者洪偵源／屏東報導

自由車環台賽再度挑戰從2.1級升為ㄉ2.HC級，如果能夠在UCI（Union Cycliste Internationale，國際自由車聯盟）會員大會決議通過後，最快明年就能完成升級。

請繼續往下閱讀...

升上2.HC級獎金跟競爭規模都上升，且至少要有3支一級車隊參賽，例如馮俊凱所屬的巴林美利達，比賽可看性也會增加。

自由車協會秘書長李開志表示，由於政府政策的考量，盼藉著舉行國際賽事提升國際能見度，而環台賽的國際水準受到認可，因此體育署建議爭取升級2.HC級。

李開志指出，升級的關鍵，主要看交通管制、媒體宣傳以及政府支持度，交通管制這方面台灣做得很成熟，屢屢獲國際稱讚，媒體方面也透過歐洲體育台，增加國際宣傳度，至於每站都有各縣市首長或重要官員出席，也是影響因素之一。

「日本、韓國、泰國等國家，從台灣2012年升2.1級後，也陸續跟著升級，如此一來要凸顯特色，加上政策因素，就是往2.HC級發展。」李開志説，賽事的穩定度也很重要。

升級後的預算，李開志透露，一級車隊機票招待，且是商務艙，加上主辦單位自己多少加碼，還有出場費等，一隊至少花掉200萬新台幣預算。

★中職賽事直播看這裡！