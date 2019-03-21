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史馬特怒推恩比德遭驅逐　戰局轉變葬送綠衫軍

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▲史馬特怒推恩比德被判出場。（圖／CFP）

▲史馬特怒推恩比德被判出場。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克21日踢館七六人，過去19場例行賽交手，綠衫軍取得了17勝的絕對優勢，本戰他們依舊在上半場打完有著雙位數領先，但進入下半場開局不到一分鐘，防守悍將史馬特(Marcus Smart)就推人遭到驅逐出場，讓情勢開始扭轉，最費城也成功逆轉。對於史馬特這次的惡意犯規，主帥史蒂文斯(Brad Stevens)賽後也說很失望。

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這場眾所矚目的東區兩大豪強對決，擁有主場優勢的費城大軍，在上半場完全屈居下風，甚至一度落後達到15分，但情勢卻在下半場開始逆轉。第三節一開局，綠衫軍的防守悍將「聰明哥」防守恩比德，兩人碰撞相當激烈，在恩比德要球過程中，裁判吹了史馬特犯規，讓他已經有點火氣，隨後又在跟防瑞迪克的過程中，撞向了「大帝」，但史馬特認為是恩比德推倒他，馬上起身怒推回去，好在雙方球員及時阻止，才沒讓衝突繼續擴大。

史馬特也因為這次的動手，遭判二級惡意犯規，直接被驅逐出場，塞爾提克少了一名重要的防守球員後，局勢也開始倒向七六人。在決勝節恩比德、巴特勒都有強勢發揮，終場前4.7秒「吉巴」命中關鍵中距離，也讓費城鎖定勝局，最終以118比115取得6連勝。

對於史馬特被驅逐出場，史蒂文斯表示，「我對史馬特很失望，因為我們球隊需要他，拜恩斯(Aron Baynes)已經退場，我們需要史馬特來參與比賽，不論發生什麼事情，我們都需要他在比賽中的幫助。」確實像史蒂文斯所說，史馬特是陣中的防守主力，因為他的出場，導致葬送比賽勝，這對於球隊來說有相當大傷害，若季後賽再出現這樣局面，將會是綠衫軍一大隱憂。

▲塞爾提克總教練，史蒂文斯（brad stevens）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂文斯對於史馬特被趕出場很失望。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人塞爾提克恩比德史馬特
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