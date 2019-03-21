湖人不再續勵志老英格雷　10天短約簽火箭棄將馬查多

▲湖人不與老英格雷續約。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人先前因為傷兵潮，導致後場戰力告急，他們隨即用10天短約從發展聯盟找來老英格雷(Andre Ingram)，現在他的合約到期，湖人將不再與他續約，據《The Athletic》記者史卡圖(Michael Scotto)報導，現在紫金軍團將再用10天短約，簽下發展聯盟毒蛇隊的馬查多(Scott Machado)。

老英格雷是2007年的落選秀，但因為熱愛籃球，不斷在發展聯盟等待機會，至今已經在發展聯盟征戰超過10年，上季最後階段，湖人用10天短約簽下老英格雷，讓他終於等到自己NBA首秀，在面對火箭比賽，老英格雷就飆了19分，也為NBA再寫一篇勵志故事。

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本季湖人狀況相當糟糕，已經無緣季後賽，但由於博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)等小將都受傷，讓後場戰力出現問題，紫金軍團選擇再用10天短約找來老英格雷，但他不向先前受到重用，這次打了4場比賽，場均只能獲得3.8分鐘時間，一共出手6次全部沒進，三分球則是3投0中，沒有得分進帳，隨著合約到期，湖人也不再與老英格續約。

根據史卡圖指出，接下來湖人會用10天短約簽下馬查多，並把他當成第3控衛來用。馬查多過去曾是NCAA的助攻王，有著優異的傳球能力，在他大四賽季場均可以貢獻12.6分，9.9助攻。在2012年，火箭曾簽下馬查多，他一共為休士頓出賽6場，得到1.3分，1助攻，隨後就被裁掉，之後馬查多就一直在發展聯盟效力，本季場均可以得到16.4分，3.4籃板，8助攻，前一週還獲選週最佳球員。

▲湖人將用10天短約簽下火箭棄將馬查多。(圖／達志影像／美聯社)