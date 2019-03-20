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「香港飛魚」杜敬謙26歲早逝　中國一哥孫楊哀悼：願天堂沒有傷痛

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▲▼杜敬謙（Kenneth To）。（圖／@SusanGentileus twitter）

▲杜敬謙（Kenneth To）。（圖／@SusanGentileus twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

「香港飛魚」杜敬謙（Kenneth To）19日在美國練泳後，在更衣室暈倒搶救無效離世得年26歲。去年中國天津全運會，與他組成「浙港隊」拿下4x100公尺自由式接力的中國游泳一哥孫楊，在微博哀悼。

「2017年天津全運會一起組隊參加4x100接力的好夥伴... 去年12月短池世錦賽在杭州還曾一起聚餐暢談。你對游泳的熱愛和激情永遠在我們心裡，感謝你對游泳付出的一切。願天堂沒有傷痛... R.I.P.」孫楊在微博上寫道。

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中國2017年全運會游泳項目新加入「跨隊制度」，杜敬謙與孫楊、徐嘉余、汪順3位中國名將組成「浙港隊」，最終以3分15秒09的成績奪得金牌，兩人也因此成為好友。

▲▼雅加達亞運，中國，孫楊。（圖／路透社）

▲孫楊。（圖／路透社）

2歲就隨著家人移民澳洲，杜敬謙5歲克服怕水開始接觸游泳，12歲便展現天賦，更在2009年以16歲的年齡在雪梨青運賽場打破「澳洲飛魚」索普（Ian Thorpe）懸掛10年的200公尺混合式澳洲紀錄。2010年新加坡青奧杜敬謙被拉上澳洲泳隊A隊，並且繳出1金、3銀、2同的耀眼成績。

然而杜敬謙在2016年選擇放棄澳洲代表權轉籍回香港，歷經一年國際泳總冷卻期後才正式代表香港出賽，不到2年的時間內刷新14項單項、1項接力香港紀錄，被封為「香港（轉籍）飛魚」。杜敬謙曾經出賽2017年台北世大運、2018年雅加達亞運等大型賽事，也在2018年FINA世界巡迴世界盃寫下香港隊史首位游進決賽的紀錄，而他最終目標是游進2020東京奧運。

關鍵字： 杜敬謙香港香港飛魚轉籍飛魚孫楊
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