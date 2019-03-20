運動雲

> >

生化人談楚特天價續約　「生涯最終戰有他在相當興奮」

ETtoday運動雲

▲▼楚特、普侯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯與天使隊合約還有3年。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

天使與「神鱒」楚特（Mike Trout）簽下12年4.3億美元（約132億台幣），隊友「生化人」普侯斯（Albert Pujols）也給予肯定，「我為他還有他的家庭感到開心，我職業生涯最終戰會有這樣優秀的球員相伴也令人感到相當興奮。」

「我職業生涯最終戰會有最棒的球員當我的隊友，這感覺真好。」普侯斯提到楚特的天價續約， 「這一切都是他應得的，我為他以及他的家庭感到開心，對我而言最棒的事就是還能跟他同隊，我希望在我剩下的職業生涯，能夠給予他一些建言，或是解決任何他的疑問。目前對他來說最難的事情就是該如何進步，大家都知道，即便他已經是最好的球員，他還是想要進步，我也相信他會辦到，因為他就是如此特別。」

請繼續往下閱讀...

▲▼楚特、普侯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特、普侯斯兩人感情相當好。（圖／達志影像／美聯社）

楚特與天使簽下12年的延長合約，並且條約中沒有逃脫條款，而普侯斯在2012年與天使簽下的10年合約，將在2021年到期，屆時普侯斯已經41歲，應會穿上天使戰袍退役。

天使當家游擊手席蒙斯（Andrelton Simmons）表示，「他（楚特）是不同等級的野獸，如果要形容他對於天使有多重要，那應該就是天使中最重要的那一個吧，我想每個人都會認同這個觀點，其實不管是在天使隊抑或是放大看到棒球史上，他都將會寫下輝煌的一頁。」

▼席蒙斯與楚特一起鎮守天使中間防線。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼楚特、普侯斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB天使普侯斯Albert Pujols楚特Mike Trout
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男友劈腿！熱褲女當街狂譙　下秒含淚脫衣…路人全傻

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

桃猿吉祥物偷襲熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

楚特延長合約12年4億3千萬美元　比哈波還威猛

中職／劉保佑不看好第6隊　賠到脫褲沒有企業要進來

建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇　皮爾斯的理由「很現實」

中職／桃猿賣大王沒賺錢　澄清湖一場7百人嚇跑劉保佑

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥談季中轉隊挑戰：有太多要學

2吳承運守備升級　吳俊良鼓勵選秀

3保羅當年差點被老鷹選走

4生化人：生涯最終戰有楚特在相當興奮

5東京海外開幕戰 鈴木一朗先發9棒

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2桃猿吉祥物熊抱　蔡英文一臉驚訝

3楚特延長合約12年4億3千萬美元

4不看好職棒第6隊　劉保佑：賠到脫褲

5真理建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

味全龍主場在新竹？　林智堅：老天爺冥冥中安排

味全龍加盟前先拜碼頭　魏應充25日與4球團會面

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366