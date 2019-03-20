生化人談楚特天價續約　「生涯最終戰有他在相當興奮」

▲普侯斯與天使隊合約還有3年。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

天使與「神鱒」楚特（Mike Trout）簽下12年4.3億美元（約132億台幣），隊友「生化人」普侯斯（Albert Pujols）也給予肯定，「我為他還有他的家庭感到開心，我職業生涯最終戰會有這樣優秀的球員相伴也令人感到相當興奮。」

「我職業生涯最終戰會有最棒的球員當我的隊友，這感覺真好。」普侯斯提到楚特的天價續約， 「這一切都是他應得的，我為他以及他的家庭感到開心，對我而言最棒的事就是還能跟他同隊，我希望在我剩下的職業生涯，能夠給予他一些建言，或是解決任何他的疑問。目前對他來說最難的事情就是該如何進步，大家都知道，即便他已經是最好的球員，他還是想要進步，我也相信他會辦到，因為他就是如此特別。」

請繼續往下閱讀...

▲楚特、普侯斯兩人感情相當好。（圖／達志影像／美聯社）



楚特與天使簽下12年的延長合約，並且條約中沒有逃脫條款，而普侯斯在2012年與天使簽下的10年合約，將在2021年到期，屆時普侯斯已經41歲，應會穿上天使戰袍退役。

天使當家游擊手席蒙斯（Andrelton Simmons）表示，「他（楚特）是不同等級的野獸，如果要形容他對於天使有多重要，那應該就是天使中最重要的那一個吧，我想每個人都會認同這個觀點，其實不管是在天使隊抑或是放大看到棒球史上，他都將會寫下輝煌的一頁。」

▼席蒙斯與楚特一起鎮守天使中間防線。（圖／達志影像／美聯社）

