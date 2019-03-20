湖人棄將羅素砍生涯新高44分　末節27分領軍大逆轉國王

▲羅素打出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

布魯克林籃網20日客場挑戰沙加緬度國王，雙方前一次交手籃網痛電國王29分，這次回到國王主場換沙加緬度大軍逞兇，前三節領先25分，不過籃網新任一哥羅素（D'Angelo Russell）全場狂砍生涯新高44分，其中在關鍵第四節飆出27分，最終帶領籃網以123比121逆轉國王。

首節國王多點開花斬獲38分取得13分的領先，次節羅素挺身而出砍下12分外帶4次助攻的穿針引線下，將分差追近到8分差進入下半場。易籃再戰，國王靠著巴恩斯（Harrison Barnes）、福克斯（De'Aaron Fox）單節分別轟下12分、9分以及前三節就拿到24分的板凳暴徒巴格利（Marvin Bagley III），第三節終了國王以103比78領先25分。

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▲國王巴格利板凳出發砍下全隊最高28分。（圖／達志影像／美聯社）



決勝節籃網吹起反攻號角，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）先連拿7分，其中2次助攻來自羅素，隨後羅素加入砍分的戰局，連續4次跳投命中，其中還有2次是三分遠投，個人連拿10分將分差縮小至10分以內，儘管國王巴格利和福克斯盡可能的維持分差。

▲傑佛森絕殺國王。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



不過國王完全擋不住羅素帶隊反攻，離終場剩下1分11秒，羅素傳給達德利（Jared Dudley）完成三分命中，此時籃網以121比119反超比分，之後福克斯獲得兩罰機會命中追平比數，終場最後5.9秒，籃網握有最後一擊的機會，球發給傑佛森，他找不到機會傳給羅素，只好自己殺入禁區在身體失去平衡的情況下反手上籃絕殺國王。

國王全場最多領先到28分，不過最終在末節被籃網打出45比18的攻勢，在主場慘遭逆轉。羅素全場狂轟44分創下生涯新高，外帶12助攻、4籃板還有4抄截，其中在決勝節他轟下27分，傑佛森全場14分，其中12分也集中在末節是逆轉功臣。

▼籃網羅素、傑佛森帶隊完成大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

