SBL／上週膝傷遭金酒釋出　夏普加盟裕隆頂替桑尼

記者潘泓鈺／綜合報導

曾2度獲得單週最佳球員的年度洋將大熱門桑尼（Sani Sakakini）日前因傷自請離隊，裕隆趕在本週開賽之前找尋新人選，透過「李恩條款」簽約剛被金酒以傷勢為由釋出的夏普（Walter Sharper），搭配開季效力璞園的瓊斯（Emmanuel Jones）。

桑尼本季場均23.6分、13.6籃板、2.5助攻，是年度最佳洋將的大熱門，不過18日第3度背部傷勢復發自請離隊，由於已過311洋將大限，裕隆只能透過「李恩條款」更換洋將，向籃協遞交公立醫院開出的傷勢證明後，從曾經登錄過SBL的人選中挑人。

裕隆找來上週因為膝傷被金酒釋出的夏普，搭配頂替B.戴維斯（Bryan Davis）只為裕隆打過一場比賽的瓊斯，備戰21日板橋體育館對璞園的賽事。裕隆雙洋將陣型從桑尼、道森（Eric Dawson）的雙前鋒，變成金酒季初勢如破竹的「雙鋒衛搖擺人」，不過這兩人的搭配是否能趕在4月初開打的季後賽，順利與本土球員完成磨合還有待觀察。

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夏普本季場均19分、13.4籃板、2.7助攻，上半季先後與貝斯（Paris Bass）、佐藍（Zoran Vrkic）搭配，幫助金酒攻佔龍頭。不過春節後金酒歷經1勝6敗的大低潮，上週以膝傷為由釋出夏普，透過李恩條款補進曾經在第12季效力璞園、第15季效力富邦勇士的中鋒賽勒（Gerret Siler）。

本週的金酒、裕隆洋將異動顯現李恩條款的各個漏洞，條款中規定在311更換洋將必須提出公立醫院傷勢證明，但所有球員多少都有一些傷勢在身，沒有明確的「傷勢定義」；再者聯盟沒有指定特定的「公立醫院」，因此球團提出傷勢證明並不困難，產生夏普上週受傷、本週又能為裕隆出賽的現象。