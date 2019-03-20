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新虎王佛默熱身賽狀況差　發現肘傷需要動TJ手術

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▲▼老虎佛默。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎佛默因肘傷恐怕要動TJ手術。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

底特律老虎明星右投佛默（Michael Fulmer）上賽季因右膝傷勢成績下滑，春訓熱身賽狀況依舊不理想，目前傳出可能是因為右手肘出了狀況，需要開TJ手術才有辦法改善，但佛默團隊還在想其他的解決辦法，不想因此錯過整個賽季。

老虎球團在今（20）日發布訊息，佛默在接受MRI檢查過後，並且在權威醫師安德魯斯（James Andrews）的看診過後，需要進行Tommy John手術才能痊癒，如果動刀也代表佛默本季將提前報銷。

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▲▼老虎佛默。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛默希望可以接受除了TJ手術以外的方式治療。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，佛默目前正在尋求別的解決方法，盡可能希望不要動TJ手術，讓他有辦法能夠在2019賽季出賽。

今年春訓熱身賽，出賽3場，總計8局投球被敲11支安打包括2發全壘打，失掉7分都是自責分，防禦率高達7.88。

佛默今年26歲，佛默從2016年登上大聯盟後，立刻成為老虎的王牌投手，2016、2017年都分別拿下11勝、10勝的成績，且防禦率都可以控制在4以下，其中2016年獲選美聯新人王，2017賽季則是首度入選明星賽。不過去年賽季先發24場，3勝12敗，防禦率4.69都是生涯最差的表現，季末還因為膝傷提前關機。今年開季因手肘傷勢可能再度報銷。

關鍵字： MLB老虎佛默Michael Fulmer
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