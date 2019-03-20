洋基貝坦西斯肩傷趕不上開季　擔心影響延長合約

▲洋基後援主力貝坦西斯（Dellin Betances）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新球季還沒開打，洋基就遭遇傷兵問題，王牌投手史華連諾（Luis Severino）和老將沙巴西亞（CC Sabathia）都因傷無法趕上開季，現在後援貝坦西斯（Dellin Betances）也因為肩膀傷勢，開季確定先待在傷兵名單。

針對貝坦西斯何時回歸，總管凱許曼（Brian Cashman）表示暫時沒有時間表，也不會預設歸隊時程，但據目前他受傷的情形，應該不至於缺席太久，大概開季一週後就有望歸隊，這段時間將透過藥物治療發炎情形。

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儘管開季牛棚少一名大將，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）顯然不是很擔心，他說：「我們會想念他的，不過我也覺得這是能夠處理的問題，而且應該是不會花太長的時間。」

這位30歲後援主力表示，自己已經有3到5天沒有丟球，他認為這次的傷勢恐怕會影響到還沒談定的延長合約，因為自己並沒有完成整個春訓的訓練計畫。貝坦西斯在洋基效力7年，期間四度入選明星賽，繳出21勝22敗、防禦率2.36成績，拿下36次救援成功。

洋基在今年春訓面臨傷兵問題，王牌投手史華連諾和老將沙巴西亞因傷無法趕上開季，而外野手希克斯（Aaron Hicks）也待在傷兵名單，洋基為了填補輪值空缺，以小聯盟合約簽下左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。

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