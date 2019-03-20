高雄陽信辦AFC女足節吸引上百人　展現高雄足球潛力

▲AFC女子足球節吸引多人參與。（圖／高雄陽信女足提供）



體育中心／綜合報導

由中華足協與高雄陽信銀行女足隊共同舉辦的AFC女子足球節於17日在鳳山熱鬧展開，從二月份開始活動預告後報名人數直線上升，不到短短一天就吸引上百人報名，遠遠超出主辦單位的預期，加上鳳山體育場為開放式空間，吸引不少人來現場報名，充分顯現出高雄發展足球的潛力。

此次活動內容也特別邀請到高雄市體育會足球委員劉世芳主委、陽信銀行王椽家副理以及本屆女子足球節活動大使蔡明容，主辦單位驚呼女子足球節這種盛況還是舉辦以來第一次吸引這麼多人，也緊急與高雄陽信商討是否舉辦第二場足球節的可能性。

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▲活動大使蔡明容(左)。（圖／高雄陽信女足提供）



女子足球節活動總分為十四大站，每站都關卡內容都不相同，每關關卡由參與中華足協舉辦的草根D級足球教練講習的學員特別為了此次足球節設計，再由高雄陽信女足隊員擔任每組小隊長，帶領每個小隊進行每關闖關，各組學員的年齡則是從6歲到12歲都有，關卡內容從手眼協調、射門、頂球、到小型正式足球比賽通通都有，參與的孩童結束後紛紛大喊下次還要再來參加。

除了舉辦亞洲女子足球節外，高雄陽信足球隊也特別在此次活動內容宣傳，4月13日木蘭聯賽正式開打，除了邀請陽信的小球迷到場加油外，高雄陽信也準備推出一聯串的足球活動，每年都會啟航的關懷列車與陽信盃足球賽外，其中最後矚目的便是小陽信足球俱樂部也即將開始報名，高雄陽信除了支持木蘭聯賽與女子足球外，希望透過這些活動內容能夠培養更多優秀足球人才，為高雄進一份心力。