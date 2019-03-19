郭泓志出席「跳痛先生」首映　想拍紀錄片「56」

▲▼不死鳥郭泓志出席電影《跳痛先生》首映會 。棒球不死鳥 郭泓志先生,身障棒球「戰神隊」 潘瑋杰先生。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／台北報導

「不死鳥」郭泓志19日出席電影「跳痛先生」首映會，他表示，如果可以選擇一個部位沒有痛覺的話，自己會選擇左手，這樣子左手不會痛，投起來會舒服一些。

郭泓志19日與身障棒球「戰神隊」潘瑋杰一同出席電影「跳痛先生」首映會，獻出人生第一次出席電影首映。「跳痛先生」是講一個男孩罹患了「先生性痛覺不敏感症」的罕見疾病，受傷不會痛，但必需時時補充水分，但他仍不停的努力實踐自己的功夫夢。

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現實生活中郭泓志開了9次刀，永不放棄的重回職棒戰場，郭泓志說：「看了電影預告，跟自己很像，由於球迷的支持，讓自己繼續拚。」

被問到如果可以選擇身體有一個部位不會痛，會選擇哪一處？郭泓志說：「我會選擇左手，手不痛了，可以投得更舒服、投的更快。」

「跳痛先生」必需時時補充水分，郭泓志表示，自己習慣在賽前吃巧克力，可以讓自己情緒更亢奮。

郭泓志最近喜歡上了攀岩，因為帶女兒去玩之後，自己也去玩，他表示，本來有懼高症，攀岩有了刺激的感覺，未來還想嚐試高空彈跳。

由於身障棒球「戰神隊」潘瑋杰也是一位紀錄片導演，郭泓志開玩笑說，可以跟潘瑋杰合作拍自己的傳記，片名就叫「56」。