捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

▲12強中華隊捷克交流賽,球員披掛對方國旗上場。(圖/記者林敬旻攝)

記者王真魚/台北報導

12強中華隊今與捷克進行交流賽首戰,捷克右外野手赫魯普(Marek Chlup)特別披著中華民國國旗出場,贏得全場球迷熱烈歡呼。另一方面,中華隊則由隊長陳傑憲披著捷克國旗進場。

受邀來台進行兩場交流賽的捷克隊,展現十足親和力。球隊昨日獲邀參訪總統府,與賴清德總統開心自拍;今日賽前,捷克隊在官方社群平台分享了一系列趣味照片,包括球員坐在機車上擺拍逛、玩溜滑梯等日常畫面。

貼文寫道:「想要展示我們升級版的#特別球衣,所以我們決定帶著Z世代球員上街逛台北市⋯⋯你們覺得這件球衣怎麼樣?」

捷克球員更展現幽默感,在發現颱風吹倒的樹木時,即興模仿電影《鐵達尼號》的經典姿勢拍照。這支即將前往日本與日本國家隊交手的捷克隊,用輕鬆活潑的方式,展現了他們對台灣的友好。

▲12強中華隊捷克交流賽,陳傑憲披掛對方國旗上場。(圖/記者林敬旻攝)

Wanted to show off our special #ASIATRIP jerseys upgrade so we decided to take our Gen Z players to the streets of Taipei City…. Anyway, how do you like them jerseys?#baseballczech Lenka Brožová pic.twitter.com/VwXE5socfd