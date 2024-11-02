捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

▲12強中華隊捷克交流賽，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今與捷克進行交流賽首戰，捷克右外野手赫魯普（Marek Chlup）特別披著中華民國國旗出場，贏得全場球迷熱烈歡呼。另一方面，中華隊則由隊長陳傑憲披著捷克國旗進場。

受邀來台進行兩場交流賽的捷克隊，展現十足親和力。球隊昨日獲邀參訪總統府，與賴清德總統開心自拍；今日賽前，捷克隊在官方社群平台分享了一系列趣味照片，包括球員坐在機車上擺拍逛、玩溜滑梯等日常畫面。

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貼文寫道：「想要展示我們升級版的#特別球衣，所以我們決定帶著Z世代球員上街逛台北市⋯⋯你們覺得這件球衣怎麼樣？」

捷克球員更展現幽默感，在發現颱風吹倒的樹木時，即興模仿電影《鐵達尼號》的經典姿勢拍照。這支即將前往日本與日本國家隊交手的捷克隊，用輕鬆活潑的方式，展現了他們對台灣的友好。

▲12強中華隊捷克交流賽，陳傑憲披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）