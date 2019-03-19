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兩岸體壇交流加深　網球、擊劍簽署合作備忘錄

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▲▼第22屆兩岸奧會體育交流座談會於19日舉行，兩岸擊劍、網球協會也簽署合作備忘錄。（圖／中華奧會提供）

▲第22屆兩岸奧會體育交流座談會於19日舉行，兩岸擊劍、網球協會也簽署合作備忘錄。（圖／中華奧會提供）

記者林育正／新北報導

第22屆兩岸奧會體育交流座談會於19日舉行，中華奧會林鴻道主席及中國大陸奧會李穎川副主席表示西王持續加強雙方體育交流和溝通一同進步，今年雙方奧會將有「7來7往」共14個體育項目交流。而會上兩岸擊劍和網球協會也簽署交流合作備忘錄。

中國奧會副主席李穎川說：「兩岸關係越複雜，越需要民間體育交流；兩岸體育共同進步，同胞友誼共同加深，讓和平得到更好發展，擊劍、網球共同進步。」他表示尤其擊劍、網球兩個項目過去就有密切交流，效益也有目共睹。雙方交流除了競技層面，也要延伸到文化、科技方面。

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中華奧會主席林鴻道則表示，自從1997年來，兩岸體育交流順暢，從過去的「3來3往」進步到今年的「7來7往」。每年兩邊根據雙方需求，開出需要交流的部分，今年中國奧會將有媒體從業人員、青少年選手、運動產業人員等項目人原來台交流。台灣方面則有訓練中心人員、大型賽事籌辦人員等等遠赴中國交流行程。

兩岸體育交流活動從1989年開始，台灣首度派體操代表隊前往大陸參加泛太平洋青年體操錦標賽開始，兩岸體育才打破藩籬。

▲▼第22屆兩岸奧會體育交流座談會於19日舉行，兩岸擊劍、網球協會也簽署合作備忘錄。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 兩岸奧會體育交流
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