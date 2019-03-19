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大專棒聯／江國豪先發好投　台體擊敗南華奪季軍

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▲107大專棒聯,台體,台灣體大。（圖／記者張克銘攝）

▲107大專棒聯,台體王鷹鵬得分與隊友擊掌。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／台北報導

大專棒棒球運動聯賽19日季軍戰，台灣體大江國豪主投7局失4分，率隊以8比4擊敗南華大學，拿下季軍，總教練林宗毅坦言，有美中不足，還要再努力。

台體首局先利用兩跑送及捕逸攻佔得點圈，洪瑋漢高飛犧牲打進帳1分，邱辰安打再下一城，3局下顏郁軒高飛犧牲打帶1打點，4局下再靠杜文孝、王鷹鵬、宗秉毅連續安打再敲1分，張文賢滾地球帶回1分，將比數拉開至5比0。

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南華打線一路被台體先發投手江國豪壓制，直到5局被敲出2安打加上1保送掉1分後，又被全浩偉轟出3分彈，此局掉了4分，被追成4比5，台體打線趕緊再發揮，6局下王鷹鵬二壘安打帶動下，洪瑋漢再敲第2支高飛犧牲打，此局添3分保險分，最終就以4分差獲勝。王鷹鵬兩安打貢獻1打點、2得分，表現出色。

▲107大專棒聯,台體,台灣體大。（圖／記者張克銘攝）

▲107大專棒聯,台體王鷹鵬兩安打貢獻2得分及1打點。（圖／記者張克銘攝）

台體總教練林宗毅表示，「大學隊實力差不多，上屆第二名，我們也想再闖冠軍戰，大學隊是學生球員，總有美中不足的地方，尤其今年很多人要選秀，要更努力才行。」

江國豪主投7局，被敲7支安打，投6次三振，失掉4分拿下勝投。林宗毅說，「他之前救援為主，這次大專盃有計畫讓他專職先發，他對自己要求很高，投手教練給的菜單也有按部就班的做，進步很多。」

▲107大專棒聯,台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

▲107大專棒聯,台體江國豪先發奪勝。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 大專棒聯江國豪台灣體大
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