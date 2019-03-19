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洛磯麥馬漢打擊火燙冠春訓　美媒評有「故事哥」崛起潛力

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▲▼洛磯二壘手麥馬漢（Ryan McMahon）（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯二壘手麥馬漢（Ryan McMahon）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洛磯24歲一壘手麥馬漢（Ryan McMahon）於春訓打擊表現相當火燙，他出賽19場擊出20支安打，轟出3發全壘打，打擊三圍寫下.444/.490/.844表現，安打數量與打擊三圍都是春訓最佳，數據表現也直逼2016年崛起的隊友「故事哥」史托瑞（Trevor Story），美媒因此認為麥馬漢有史托瑞般地崛起潛力。

麥馬漢春訓至今繳出20支安打與.444/.490/.844的打擊三圍表現，攻擊指數OPS更達1.335，以上表現都是春訓最佳，美媒《丹佛郵報》就認為麥馬漢令人聯想起2016年洛磯春訓時的游擊手史托瑞。

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史托瑞於2016年菜鳥球季表現亮眼，開季連4場比賽都轟出全壘打，成為116年來首位生涯前4場都開轟的菜鳥，2018年9月對戰巨人更轟出505英尺（約154公尺）排名近四年飛行距離最遠的全壘打，他也在該年也入選明星賽並獲銀棒獎。

▲▼史托瑞(Trevor Story) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯游擊手史托瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

以數據表現而言，麥馬漢今年春訓打擊表現與該年2016年史托瑞不相上下，史托瑞該年出賽20場共繳出18支安打，6發全壘打，寫下.340/ .407/ .792的打擊三圍表現，攻擊指數OPS1.199。

針對春訓的火燙打擊，麥馬漢表示，「很多人一直說這只是春訓，但我認為這讓我信心大增，棒球是一項不簡單的運動，你需要非常謙卑，但我對目前的狀態感到很興奮，希望能繼續保持下去。」

洛磯總教練布拉克（Bud Black）也相當肯定麥馬漢的表現，「他整個春訓都表現得很好，他正在迎接一個很棒的賽季。」麥馬漢去年開季就被大聯盟評為百大新秀第63名，去年在大聯盟出賽91場，擊出42發安打，5支全壘打，打擊三圍寫下.232/.307/.376表現。

關鍵字： MLB洛磯史托瑞麥馬漢
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