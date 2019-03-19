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培頓連續5場大三元歷史第5人　助鵜鶘延長賽剋獨行俠

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▲▼鵜鶘，培頓（Elfrid Payton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲培頓（Elfrid Payton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

鵜鶘後衛培頓（Elfrid Payton）19日面對獨行俠繳出19分、10籃板、11助攻，將隊史紀錄推進至連續5場大三元，超越哈登（James Harden）、魔術強森（Magic Johnson），寫下歷史第3長紀錄。培頓前面4場的大三元鵜鶘都輸球，此役終於以129比125延長賽勝出。

培頓前面4場皆拿下大三元，不過球隊全數輸球，其中不乏輸給老鷹、太陽2支戰績未達25勝的球隊，此役終於破除「魔咒」，儘管超級新人唐西奇（Luka Doncic）繳出29分、13籃板、10助攻生涯第5次大三元，鵜鶘仍在延長賽4分差獲勝。

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培頓連續5場大三元，超越魔術強森1986-87賽季、哈登2017-18賽季的連續4場大三元紀錄，加入張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅伯森（Oscar Robertson）、喬丹（Michael Jordan）、衛斯布魯克＊Russell Westbrook），歷史第5位連續5場大三元，排名歷史第3長。

在培頓前面的2位紀錄保持人分別為喬登1988-89賽季7場、衛斯布魯克今年賽季11場。培頓本季第6次大三元，追平保羅（Chris Paul）2008-09賽季締造的歷史紀錄。

關鍵字： 鵜鶘培頓獨行俠
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