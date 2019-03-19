邁阿密大師賽／曾俊欣跳級打怪　對戰澳網32強索薩

▲ 曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／綜合報導

「陽光雙賽」本週來到邁阿密大師賽，台灣17歲「夜市球王」曾俊欣以外卡資格參賽，首輪將面對在今年澳網闖進32強，目前排名世界第41的好手索薩(Joao Sousa)。

曾俊欣今年正式轉戰職業成績還不差，參加了4站挑戰賽，有3站都能在會內賽拿到勝利。最近一場鳳凰城挑戰賽，他更在「台灣內戰」擊敗莊吉生晉級，目前排名來到426寫下生涯新高。由於邁阿密大師賽主辦權在曾俊欣的經紀公司IMG手上，研判看中他的未來性，給予外卡參賽機會讓他試試身手賺經驗值。首輪就碰上手握3座ATP巡迴賽，29歲的索薩相信會是不錯的學習經驗。

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目前男單籤表出爐，喬科維奇(Novak Djokovic)列頭號種子，第二種子為茲維列夫(Alexander Zverev)。值得關注的是今年已經3次交手的費德勒(Roger Federer)和西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)分在籤表下半區，有可能在4強交手。 錦織圭和「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)可能在32強提前碰頭，也是可關注的重點賽事。

此外，現任球后大坂直美的姊姊大坂麻里也獲得外卡參賽，不過他的排名僅338名，實力名氣和妹妹有段差距。「台灣一姐」謝淑薇列27種子首輪輪空，如果贏球32強有很大機會直接和大坂直美碰頭。

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）