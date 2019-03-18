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真正佛系訓練！　佛光山系統學校各聯賽皆創好成績

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▲南華大學棒球隊。（圖／記者張克銘攝）

▲南華大學棒球隊。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／天母報導

佛光山教團除了推動佛學之外，對於文化教育事業不遺餘力，特別是基層體育項目，成立了「三好體育協會」。這次佛光山體系的南華大學首度闖進大專盃四強，而男足隊也踢進四強，皆創隊史最佳，教練也把功勞歸給校方的支持。

南華大學背景特殊，是大專足球聯賽唯一全是外籍球員的隊伍，在本屆大專盃踢進四強準備踢季軍戰，創下隊史最佳成績，而棒球項目，南華大學也打進四強，至於佛光體系的佛光女籃同樣晉級四強，像是普門女籃和普門青棒近年都有好成績。

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佛光山開山宗長星雲大師曾表示，將藉由「以球會友」與各國球隊聯誼，把佛法傳遍世界五大洲，陸續成立大學球隊，並在2009年成立「三好體育協會」，給各項運動選手最好的照顧。

南華棒球隊總教練蔡仲南表示，「南華大學對體育選手很照顧，將佛教與運動結合，除了提供技術資源，主要是師父開示，分享許多經驗，給球員的不只是打球上的東西，還具有教育意義，連我也還在學習。」

▲蔡仲南 。（圖／記者張克銘攝）

▲南華棒球隊總教練蔡仲南 。（圖／記者張克銘攝）

南華大學的體育資源豐富，校區內球場就有如體育園區，包括主球場、小球場和室內打擊場和田徑場等設施，在現今大專院校裡設備可說是數一數二的好，蔡仲南相當感謝佛光山教團、三好協會和校方，「選手們要好好珍惜這些東西，一起維護這麼棒的環境。」

球員來到南華大學就讀，享受一流的體育設施，成績進步自然看得見，沈朕清表示，「謝謝佛光山給我們的資源，讓我們進步很迅速，只要我們有什麼需要，跟學校要求都會給。」

佛光山系統創辦的大學，有兩項傳統特色，第一個是「禪修」，選手們每週的禪修課幫助提升臨場表現，而第二項傳統特色是「佛光加油團」，師父師姐手持加油棒替球員們加油吶喊，成為另類助力，沈朕清說：「我們就是一家人，是棒球隊的第十號選手，只要有比賽就會到場加油，這也是我們的特色。」

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲南華大學男足隊也踢進四強。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 佛光山教團南華大學佛光大學
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