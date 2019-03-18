幸福球團！藍鳥為小聯盟球員加薪　漲幅超過50%

▲多倫多藍鳥隊。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

相較於光芒的小氣，藍鳥隊18日為小聯盟球員加薪，漲幅超過50%，根據《The Athletic》記者沃登（Emily Waldon）與羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，藍鳥高層認為小聯盟球員這幾年表現優異，才決定加薪。

「我們看到小聯盟球員的競爭力，」藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）說道，「我們想要為他們提供一些福利，而現在正是個好機會。」

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小聯盟工資普遍較低是近年具有爭議性的話題，《Forbes》記者布朗（Maury Brown）去年調查，非40人名單的球員，依照所在層級分配，月薪大約1100萬美元（約34000新台幣），而各隊有不少球員這輩子登不上大聯盟，意味著他們球員生涯都得領著低薪過活。而上個月美國政府通過新的大型法案，最備受矚目的就是免除小聯盟球員最低薪資、加班費相關法條，如此讓小聯盟球員生活更加困難。

紅雀37歲明星右投韋恩萊特（Adam Wainwright）在推特上表示，成千上萬的小聯盟球員時薪只能用「幾分錢」來計算，經過他粗略的計算後，小聯盟很多球員的年薪算下來每小時賺不到2美元，如果還有房貸、車貸要繳的話生活將非常困苦。韋恩萊特還寫道，他生涯透過棒球賺到的第一份薪資是304美元，還好當時有簽約金能夠支撐，但相對的很多人就沒那麼幸運了。

▲韋恩萊特（Adam Wainwright）。（圖／達志影像／美聯社）

響尾蛇明星外野手瓊斯（Adam Jones）相當讚賞藍鳥隊高層的決定，他在推特上表示，政府的法案令人相當傻眼，很高興藍鳥隊為小聯盟球員站出來，確實的照顧自家的球員。

史奈爾（Blake Snell）去年以1.89防禦率貢獻21勝5敗，奪得美聯賽揚獎，但由於年資、上大聯盟天數的不足，無法觸發「超級二年級生」或是薪資仲裁，意味著他新賽季的薪資由光芒隊完全掌控，而光芒也「毫不客氣」的開出57萬3700美元，相較於去年55萬8200美元的薪資只多了1.5萬美元，而今年大聯盟最低薪資為55萬美元，顯然不是一名賽揚投手的身價。

光芒的小氣引發外界撻伐，球員工會主席克拉克（Tony Clark）18日也出面表示，光芒應該主動提高史奈爾薪水，「我必須提醒他們，特別是在年資未滿3年的球員，薪水沒有最大上限，以史奈爾去年的貢獻度只加薪1.5萬美元是不對的，球團可以主動支付更多費用，但球團卻選擇不給他更多錢，那他接下來的貢獻值下降也是球團必須承擔的。這不是個好現象，我們希望這些球團能夠關注這一點。」