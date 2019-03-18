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國民索托2分砲轟垮大都會　棒子火燙打擊三圍制霸春訓

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▲▼國民外野手索托（Juan Soto）（圖／達志影像／美聯社）

▲國民20歲外野手索托打擊三圍稱霸春訓（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

國民20歲外野手索托（Juan Soto）去年在國聯新人王票選排名第二不敵勇士阿庫納（Ronald Acuna Jr.），但今年他春訓棒子仍相當火燙，他於18日出戰大都會於首局就擊出2分點打全壘打，國民終場也以11比5擊敗大都會，索托於春訓打擊狀態極佳，打擊率、上壘率、長打率都排春訓第二與第一名。

索托18日對戰國民打擊表現相當搶眼，他首局就轟出2分打點全壘打，4局與6局又擊出安打，全場4打席繳出1轟2安貢獻2分打點，沒被三振。

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▲索托首局擊出2分砲春訓第3轟

索托於春訓有逐漸加溫趨勢，過去4場有3場都擊出全壘打，目前春訓14場繳出14支安打，11分打點，安打排名第19、打點排名第11。

索托安打、全壘打數量雖不是最多，但他在打擊三圍上幾乎稱霸春訓，他繳出.400/.488/.800的數據，打擊率、上壘率排名第二，長打率則排名第一，OPS攻擊指數春訓最高的1.2888。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「他是超越20歲年齡的成熟球員，每天都知道自己該做什麼，目標非常清楚，我幾乎不用提醒他太多事情，只告訴他繼續打擊，然後上壘，僅此而已。」

索托表示，今年他在本壘板打擊時相較去年已經自在很多，現在能把球看得更清楚，也認為自己已經準備好開季。

關鍵字： MLB國民索托
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