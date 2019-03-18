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大都會新秀阿隆索掃出全隊最多第4轟　有望進開季名單

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▲▼大都會新秀阿隆索（Peter Alonso）（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會新秀阿隆索（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

大都會大物新秀阿隆索（Peter Alonso）18日春訓熱身賽對戰國民擊出春訓第4轟，大都會雖以5比10不敵國民，但阿隆索春訓16場比賽掃出4轟是大都會最多，表現獲得總教練米奇（Mickey Callaway）稱讚，擠進開季名單機會相當大。

阿隆索擔任先發一壘手，7局時轟出右外野2分全壘打，春訓個人第4轟出爐，4打席敲出1支安打就是全壘打，貢獻2分打點，但也被三振2次，春訓出賽16場轟出4發全壘打是大都會最多。

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▲大都會新秀阿隆索擊出春訓第4轟

他在大聯盟百新秀排名第51名，春訓至今繳出.347/.385/.673的打擊三圍，共擊出17支安打、4支全壘打、9分打點，4轟在春訓排名第6，.347打擊率則排名第7，17支安打則排名第4。

阿隆索表示，對自己打擊狀況滿意，希望可以在春訓收尾時留下好印象。大都會總教練米奇表示，「目前對開季還沒有計畫，還有一周可以調整，但他表現真的很棒。」

對於目前的春訓表現，阿隆索表示，不像上季那樣緊張，自己的打擊能力來自天份，希望可以成為一個全面的打者，選球還有待加強。

關鍵字： MLB大都會阿隆索米奇
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