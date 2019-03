大都會新秀阿隆索掃出全隊最多第4轟　有望進開季名單

▲大都會新秀阿隆索(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

大都會大物新秀阿隆索(Peter Alonso)18日春訓熱身賽對戰國民擊出春訓第4轟,大都會雖以5比10不敵國民,但阿隆索春訓16場比賽掃出4轟是大都會最多,表現獲得總教練米奇(Mickey Callaway)稱讚,擠進開季名單機會相當大。

阿隆索擔任先發一壘手,7局時轟出右外野2分全壘打,春訓個人第4轟出爐,4打席敲出1支安打就是全壘打,貢獻2分打點,但也被三振2次,春訓出賽16場轟出4發全壘打是大都會最多。

