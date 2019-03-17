中職／不用特有姿勢餵球　蔡仲南：會影響打者的節奏

▲蔡仲南與葉君璋。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

「阿甘」蔡仲南獨特的投球姿勢憑著特有投法在國際賽及職棒闖出一片天，但最後受傷也被改姿勢，現在擔任業餘球隊總教練，蔡仲南餵球則是用正常投法，他笑著說：「用我的投法餵球，會影響打者的節奏。」

蔡仲南以特有的投法在國際賽闖出名氣，2002年以最高簽約金600萬元加盟興農牛，新人球季在開幕第2戰擔任先發投手，拿下14勝9敗、防禦率3.49，隔年開季5連勝，單季11勝4敗、防禦率3.89，2004年之後因傷所擾影響表現，2009年球季結束離開興農牛。

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他表示，當初剛進職棒沒考慮過換姿勢，第3年傷勢出來，有教練建議換姿勢，的確有換過姿勢，但後續沒有在延續動作，過去球隊的資源沒有像現在這麼好，自己也沒有好好珍惜資源去調整，導致後來大大小小傷勢出來。

蔡仲南說：「投球動作確實在第4年、第5年有調整過，但又產生新傷勢，因為又換不同地方出力，投球的肌力及肌群又換不同地方要調整，職棒是現實的，沒有辦法很快短期內比賽，時間及身體因素無法負荷。」

現在擔任南華大學總教練，餵球時會用自己的投法嗎？蔡仲南笑著說：「當然是用正常投球，用我的姿勢餵球會影響打者的節奏，用這樣子投，打者無法練習。」