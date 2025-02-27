看好莊陳仲敖升3A　運動家球探點出一關鍵數據

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

經典賽資格賽落幕，來自美職運動家的兩位投手都扛下重要戰役的先發，挖掘他們的台灣區運動家球探希斯洛普（Adam Hislop）看好經過國際賽裡，對他們未來發展有幫助。莊陳仲敖結束任務後馬上返美參加大聯盟春訓，希斯洛普看好他今年就升上3A，因為去年2A數據表現相當優質。

莊陳仲敖在殊死戰中先發對決西班牙，投3局失2分，被敲4支安打，送出1次三振與1次保送。儘管局數不長，但希斯洛普認為他的表現值得肯定：「他的變化球可能沒有平常那麼穩定，但其實被擊出的安打都不算紮實。他的直球控球能力很高，沒有出現四壞保送，僅有1次觸身球，這樣的表現已經很不錯了。」

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目前莊陳仲敖已返美，直接參加大聯盟春訓，未來有機會從2A甚至3A層級出發。希斯洛普透露：「今年至少會從2A起步，但也從3A。」回顧他去年在2A出賽5場，防禦率2.05。希斯洛普特別點出，他的WHIP僅0.91，這是非常出色的成績。如果他能保持健康、穩定出賽，確實有機會再往更高階發展。」

關於運動家對球員參加WBC的立場，希斯洛普表示：「這是大聯盟舉辦的比賽，因此我們放心讓球員參與。最重要的是球員自己的意願，如果他們渴望參加，我們不會刻意阻擋這樣的機會。」

沙子宸在22日對南非之戰，帶著感冒仍登板主投2.2局，未被敲安，投出37球其中22顆好球，最快球速飆到152公里，創下個人新高。可惜因為抽筋提前退場，未能再續投。

對此，希斯洛普肯定他的自律：「他的球速確實有所進步，他一直很努力，休賽季期間有好好調整狀態。我們這三名投手都非常自律，不需要特別叮嚀，他們都很努力做該做的事。」

沙子宸去年在1A出賽24場，其中有12場賽事為先發，拿下2勝6敗、2次中繼成功，共送出64次三振，防禦率6.33。希斯洛普進一步分析：「去年是他的第一個完整球季，這個階段對許多投手來說都會遇到挑戰。不過他這次登板雖然只有2局多，但球速表現相當出色，滑球也投得不錯，這顆球本來就是他的拿手武器。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）