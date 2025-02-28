日職網路簽賭風波持續擴大 7球團共14人涉案

▲山岡泰輔因網路簽賭已暫停所有活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

這場風波將持續擴大到何種程度？日本野球機構（NPB）於27日接獲12支球隊的調查報告後，宣布新發現7支球隊共計14人曾使用線上博弈。

NPB並未公布涉案球員名單，並表示是否處分及公開案情等對應措施將交由各球隊自行決定。這14人據說並非使用以棒球或其他體育項目為標的的網路簽賭。

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先前，歐力士牛隊投手山岡泰輔被發現使用線上博弈，因此NPB於17日要求該球隊進行調查。歐力士於21日宣布，山岡已暫時停止一切活動。

這次NPB的公告可說是以山岡事件為契機，經12支球隊調查後，事實上以「牽一髮動全身」的方式揭露出的結果。 然而，目前仍不能斷言已揭露全貌。

21日NPB發表聲明，「（對12支球隊）要求呼籲相關人員，若過去曾使用線上博弈，請主動出面坦承」，呼籲「自首」。NPB表示將持續接受自我申報，視情況可能會有更多使用者被揭露出來。

球界內外，一方面「14人究竟為誰」的猜測聲浪不斷擴大，另一方面也有相關人士紛紛提出疑慮，「除了這14人外，是否還有其他球員成功規避調查，尚未被揭露？」「此事恐將對3月28日的開幕戰產生負面影響，屆時情況真的能夠控制嗎？」等質疑聲四起。

令人擔憂的問題點也被指出。一位球界相關人士表示，「由於使用者的處分和案情公開都交由各球隊判斷，這可能會導致『差異』。有些球隊選擇公開並處分，有些則兩者皆不，即使是同樣的線上博弈使用者也會造成不公平。這就形成了『誠實者反而吃虧』的局面。」

距離開幕還剩一個月。在春季棒球來臨之前，這對日本職業棒球界來說似乎成了一個令人頭痛的問題。