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3億男沒這麼容易倒下　哈波開幕戰登板無虞

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▲哈波遭觸身球倒地。（圖／路透）

▲哈波腳踝遭觸身球砸傷。（圖／路透）

記者黃詩崴／綜合報導

費城人昨（16）日熱身賽交手藍鳥，新科「3億男」哈波（Bryce Harper）被菜鳥投手索頓（Trent Thornton）96英里（約154公里）的快速球直擊腳踝當場倒地。經過檢查過後哈波被放進每日觀察名單，在經過1天後他覺得感覺好多了，雖然有點酸痛，但是不會影響到月底的開幕戰。

▲▼費城人春訓，哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

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▲哈波還能進行傳接球練習。（圖／路透社）

哈波在經過X光的檢查後，呈現陰性反應沒有什麼太大的問題，因此他也被放進每日觀察名單，今天也有進行傳接球的訓練，還待在重訓室練習了一下。費城人今天熱身賽輸給太空人，賽後費城總教練凱柏勒（Gabe Kapler）受訪提到哈波，「他現在看起來很好，我們將會在明天早上再對他的腳踝做一次評估，看看他的狀況如何。」

凱柏勒接著說，「我一點都不擔心他（哈波）的傷勢會不會影響到開幕戰。」哈波認同總教練的看法，「他說得對，一點都不用在意開幕戰的事，如果我感覺到不舒服，我可能會告訴你們，不過我真的沒什麼大礙。」。」

哈波也提到目前的傷勢，「今天感覺好多了，現在只有一點點酸痛，看起來是有點腫脹。」哈波還開了個玩笑，「真希望我能夠躲掉那球，這真的是我第一次被擊中腳踝骨頭。」

哈波目前熱身賽出戰4場，5支0還沒有出現安打，他自己也提到需要趕快在開季前找到手感，不過什麼時候會重返熱身賽也是要依據身體恢復的狀況而定，因為比起找回手感，他認為賽季還很長，能夠健康出賽更加重要。

▼哈波披上費城球衣後還沒出現安打。（圖／路透）

▲▼哈波（Bryce Harper）（圖／路透）

關鍵字： MLB費城人哈波Bryce Harper
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