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鵜鶘忘記暫停次數絕殺了自己　太陽艾頓：剛贏球了嗎？

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▲鵜鶘自殺式喊暫停遭太陽絕殺（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者陳瑞浩／綜合報導 

鵜鶘17日與太陽廝殺到延長賽最後2.2秒仍平手，鵜鶘卻因為總教練簡崔（Alvin Gentry）忘記暫停次數而向裁判喊出自殺式暫停因此遭判技術犯規，鵜鶘除讓出球權外更讓太陽獲罰球機會，最後僅留給0.6秒使鵜鶘毫無反撲機會終場以136比138敗給太陽。

鵜鶘因叫出違反犯規次數的暫停後遭判技術犯規，太陽小將布克（Devin Booker）穩穩罰進1球還握有球權，儘管隨後鵜鶘犯規凍結時間，但仍無法扭轉比賽結果，鵜鶘犯下此錯誤也如絕殺自己，使球隊吞下6連敗。

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▲▼簡崔。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘教練簡崔。（圖／達志影像／美聯社）

賽後鵜鶘教練簡崔表示，「這我的錯，我以為還有一次，我忘記暫停次數，責任都在我身上。」鵜鶘的自殺式暫停也讓太陽贏得莫名其妙。連紐奧良當地轉播單位主播也表示，「我是不是錯過了什麼？」

太陽布克就在賽後表示，「這就是籃球美妙之處，你不知道何時會發生什麼事情，我們回到休息室之後還是不知道發生什麼事，只知道我們贏了。」狀元郎艾頓（Deandre Ayton）更表示，「我們就好像是，什麼？我們贏了？剛剛發生什麼事？」

太陽此役布克砍下全場最高的40分、5籃板、13次助攻，他已是連續6場砍下30分以上表現，此紀錄也超越隊史球星巴克利（Charles Barkley）成為太陽最多場連續砍下30分以上分數的球員。

鵜鶘則以藍道（Julius Randle）的21分、11籃板、5助攻最佳，鵜鶘此役共9人得分上雙，但最後仍敗在自殺式的技術犯規，輸球相當冤枉。

▼太陽布克（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽布克寫70分神奇之夜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽鵜鶘布克簡崔
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