道奇席格傷癒狀態佳　確定參加開幕戰獵響尾蛇

▲道奇游擊手席格。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

道奇2016年國聯新人王席格（Corey Seager ）去年5月因進行手術整季僅出賽26場，但他近期在小聯盟出賽後恢復狀況良好，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示會將他拉上大聯盟春訓出戰天使的三連戰，道奇28日對戰響尾蛇的開幕戰也將安排他出賽。

席格2016年後在道奇站穩游擊手位置，接連拿下國聯新人王、銀棒獎、連2年入選明星賽等殊榮，但他去年5月進行韌帶置換手術，8月又進行髖關節手術，使他去年僅出賽26場，只留下27支安打、12分打點、2發全壘打成績，繳出.267/.348/.396的打擊三圍。

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席格去年手術後於今年3月12日開始在小聯盟出賽，局數由3局漸增到5局，總教練羅伯茲考量席格恢復狀況不錯，預計將他接下來於小聯盟的出賽局數拉長為7局，並安排他於24日大聯盟春訓的天使三連戰中調整狀況，也確定他會在28日道奇出戰響尾蛇的開幕戰中出賽。

羅伯茲表示，「目前訓練師認為他恢復狀況很好，他本人也跟我談過，我們雖然還是很謹慎，但我找不到他任何會缺席開幕戰的理由。」

▼道奇總教練羅伯茲（圖／達志影像／美聯社）