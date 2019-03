他才18歲　紅雀大物戈爾曼開轟了

▲戈爾曼。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

碰上國民的春訓熱身賽,紅雀陣容派上多名不會出現在大聯盟開季名單的球員應戰。結果選秀史上第一位2000年後出身的球員,年僅18歲的戈爾曼(Nolan Gorman)棒打擁有4年大聯盟經驗的巴勒克勞奇(Kyle Barraclough)敲出陽春砲,成為比賽一大亮點。

戈爾曼以第六棒先發三壘手身份上場,敲出全壘打幫助紅雀8比5逆轉國民。「我只想要掌握住每一次機會,好好揮擊,我有預感他會投變速球。我打到球卻沒特別感覺,但我看到飛出去的軌跡,知道有打中甜蜜點力道很棒,有機會形成全壘打。」戈爾曼說。

「他展現了絕佳專注力,我們每天為他創造學習機會,他也有效吸收。每天都是全新的體驗,從農場系統我得知他每天都在進步。」紅雀總教練薛德(Mike Shildt)說。

被列為大聯盟百大新秀61名,18歲的戈爾曼因為一壘手拉維羅(Rangel Ravelo)有身體痠痛的情形,因此獲得上場機會。他在2018年選秀第一輪被選上,立刻被帶進大聯盟春訓,外媒指出這樣的案例並不多見。

而在7局敲出全壘打前,戈爾曼面對的是國民王牌投手薛茲爾(Max Scherzer),雖然兩打席都被三振但也獲得寶貴經驗。「面對這樣等級的投手,幫助我提升實力,看清自己需要進步到什麼樣的程度。」

Second-ranked #STLCards prospect Nolan Gorman and No.16 Randy Arozarena go back-to-back for their first jacks in big league camp pic.twitter.com/SVWqsaowL0