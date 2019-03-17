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他才18歲　紅雀大物戈爾曼開轟了

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▲戈爾曼。（圖／路透）

▲戈爾曼。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

碰上國民的春訓熱身賽，紅雀陣容派上多名不會出現在大聯盟開季名單的球員應戰。結果選秀史上第一位2000年後出身的球員，年僅18歲的戈爾曼(Nolan Gorman)棒打擁有4年大聯盟經驗的巴勒克勞奇（Kyle Barraclough）敲出陽春砲，成為比賽一大亮點。

戈爾曼以第六棒先發三壘手身份上場，敲出全壘打幫助紅雀8比5逆轉國民。「我只想要掌握住每一次機會，好好揮擊，我有預感他會投變速球。我打到球卻沒特別感覺，但我看到飛出去的軌跡，知道有打中甜蜜點力道很棒，有機會形成全壘打。」戈爾曼說。

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「他展現了絕佳專注力，我們每天為他創造學習機會，他也有效吸收。每天都是全新的體驗，從農場系統我得知他每天都在進步。」紅雀總教練薛德（Mike Shildt）說。

被列為大聯盟百大新秀61名，18歲的戈爾曼因為一壘手拉維羅(Rangel Ravelo)有身體痠痛的情形，因此獲得上場機會。他在2018年選秀第一輪被選上，立刻被帶進大聯盟春訓，外媒指出這樣的案例並不多見。

而在7局敲出全壘打前，戈爾曼面對的是國民王牌投手薛茲爾(Max Scherzer)，雖然兩打席都被三振但也獲得寶貴經驗。「面對這樣等級的投手，幫助我提升實力，看清自己需要進步到什麼樣的程度。」

關鍵字： 戈爾曼紅雀
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