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佩卓亞傷後春訓首出賽5局　膝蓋狀態不錯希望再打三年

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▲▼佩卓亞（Dustin Pedroia）（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪二壘手佩卓亞膝傷恢復狀態不錯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

紅襪明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）去年因膝傷困擾只出賽3場，17日他於春訓熱身賽先發出戰勇士擔任第一棒，3打席雖沒有安打，但出賽了膝傷後最長的5局，紅襪也在王牌左投薩爾（Chris Sale）飆出7K下鎖住勇士打線，終場紅襪以6比1擊敗勇士，佩卓亞表示他此役後膝蓋狀態不錯，更坦言自己有再打3季的打算。

佩卓亞自2017年就不斷受膝傷困擾，曾2度動刀也影響打擊表現，去年更只出賽3場，2017年打擊三圍繳出.293/.369/.392僅次2015年左手受傷時表現。

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佩卓亞此役3打席沒有擊出安打，沒有被三振，但紅襪在薩爾主投4局飆出7次三振、去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）於六局轟出飛越球場外的陽春砲，終場紅襪也以6比1擊敗勇士。

▲貝茲擊出飛出球場外的全壘打

佩卓亞賽目前春訓出賽4場共7打席敲出2安打，他表示，「剛結束比賽，目前感覺不錯，膝蓋沒有疼痛感，希望在接下來的3年都能出賽。」

派卓亞也透露他並不會急著復出，「我會確保自己是健康狀態，而不是在膝蓋還沒好的時候匆忙回到場上，最後又有問題，如果需要晚個5天之類的，我也就會那樣做。」

關鍵字： MLB紅襪佩卓亞
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