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萬金石／肯亞男女好手雙破大會　周庭印、蔡昀軒國內第一

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▲▼ 2019新北萬金石馬拉松 ,全馬冠軍 KIPSAAT,MATHE。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2019新北萬金石馬拉松 ,全馬冠軍齊薩布。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」17日上午6點30分準時開跑，最終全馬男女組的冠軍都由肯亞好手奪得，男子組齊薩布（MATHE KIPSAAT）以2小時11分17秒、 邁歐（NAOMI, MAIYO, JEPKOGEI）則以2小時34分08秒，雙雙打破大會紀錄，「日本女版川內」之稱的吉富博子則以2小時48分42秒，總排名第五。

▼邁歐。（圖／田協提供）

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▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,女子全馬總排第一MAIYO,NAOMI, JEPKOGEI 。 （圖／田協提供）

2019新北市萬金石馬拉松更有世界排名前300、共計20多位國內外菁英好手參賽，持續朝著金標賽事邁進，吸引近萬人參賽，其中在全馬男子組的冠軍，由肯亞的齊薩布以2小時11分17秒奪冠，共可得到冠軍加破紀錄的獎金1500美金，並打破大會紀錄（2小時13分05秒），邁歐2小時34分08秒也破大會。

▼吉富博子。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,女子全馬「日本女版川內」之稱的吉富博子 。（圖／記者謝孟儒攝）

國內部分，男子第一、也是去年冠軍「印帝」周庭印以2小時31分51秒蟬聯，並排在總排名第八，由於周庭印還在服消防替代役，加上剛結束完青年盃10000公尺，身體並沒有調整到最好，「因此沒想到可以跑那麼快，就有維持到水準還滿意。」持續朝破全國紀錄邁進；另名好手何盡平則以2小時36分21秒排在國內第二、總排名11。

▼周庭印抵達終點。

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,全馬國內第一周庭印 。（圖／記者謝孟儒攝）

國內女子第一則是由素人蔡昀軒以2小時57分41秒拿下，在總排名第11，超越去年冠軍的蔡雅安（國內女子第二、總排名12），有完成自己想要在3小時以內的目標，「體能部分給自己打85至90分，去程是滿好跑的，天氣滿涼爽的，我自己預估在3小時以內，算是我們素人的目標。」

▼蔡昀軒。

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,女子全馬國內第一蔡昀軒 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 萬金石
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