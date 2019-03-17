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萬金石／蔡昀軒奪全馬國內女子第一　達成素人3小時內完賽

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▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,女子全馬國內第一蔡昀軒 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2019新北萬金石馬拉松,全馬國內女子第一蔡昀軒 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」17日上午6點30分準時開跑，其中在女子全馬42公里國內第一，由板橋文德國小的體育老師蔡昀軒以2小時57分41秒拿下，超越去年冠軍的蔡雅安，並且有完成自己想要在3小時以內完賽的目標。

2019新北市萬金石馬拉松有來自29國共350位外籍選手已就備戰位置，其中有世界排名前300、共計20多位國內外菁英好手參賽，連3年參加萬金石的蔡昀軒今年跑出2小時57分41秒，拿下國內女子第一，「去程是滿好跑的，天氣滿涼爽的，我自己預估在3小時以內，算是我們素人的目標。」

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▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,女子全馬國內第一蔡昀軒 。（圖／記者謝孟儒攝）

蔡昀軒在今年東京馬跑出2小時52分20秒 破個人最佳成績，今天又在萬金石創下全馬國內女子第一，「體能部分給自己打85至90分，萬金石和東京比起來很難跑，上上下下的很有難度，半程折返的時候，大家距離差不多，後面我就不敢看了，有達成素人都想在3小時內完賽的目標就覺得可以了。」

蔡昀軒跑馬拉松資歷6至7年，第一場的全馬獻給2012年的台北馬，而談到本屆萬金石的賽道規劃，「感覺今年管理比較嚴格，裁判也比較嚴格。」大學原本打籃球的他，在大三那年10公里路跑第一後，發現自己滿能跑，就去跳戰全大運的10K，從此開始慢慢接觸馬拉松，近半年跟著愛跑者一起訓練，「速度上明顯提升，接下來好好休息，等到年底的賽事再說。」

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,女子全馬國內第一蔡昀軒 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 萬金石蔡昀軒
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