紐西蘭大規模恐怖攻擊釀49死　西蒙斯在球鞋上祈福

▲西蒙斯在球鞋上為受害者祈福。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

紐西蘭在15日發生清真寺大規模槍殺事件,兇嫌是名28歲澳洲男子,他在犯案過程中還直播開槍掃射過程,行徑相當病態,對於這件事情,身為澳洲人的七六人球星西蒙斯(Ben Simmons)也在16日對決國王比賽,在球鞋上寫下「為紐西蘭祈禱」來給予受害者支持。

這次的恐怖攻擊,是由一名「白人至上主義」所造成,澳洲兇嫌先是闖入光明清真寺進行無差別屠殺,隨後又到林伍德伊斯蘭中心去犯案,只要出現在凶嫌面前的人他全部開槍掃射,過程中還在臉書開直播,影片長達17分鐘,手法相當兇殘且病態。在兩處共釀49死、48傷,成為紐西蘭歷史最悲慘的一天。

▲西蒙斯。(圖/達志影像/美聯社)



對於這件事情,西蒙斯表達了對於受害者及其家屬支持,在賽前於球鞋寫上「為紐西蘭祈禱」意味著他對這次恐怖攻擊的關注以及哀悼,同時七六人官網也轉發了他球鞋照片,讓更多人正視種族主義以及恐怖攻擊。

西蒙斯在賽後也表示, 「這次事件令人很震驚。對於那些家庭我感到很難過,我爸爸不是來自澳洲,但我在那裡長大,我也去過紐西蘭,那裡的人非常好,在世界各地,大家都只是過著自己的生活,現在有49人罹難真的很難過。」

.@BenSimmons25 with a heartfelt message to New Zealand. pic.twitter.com/PxA8XNghJB