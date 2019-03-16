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紐西蘭大規模恐怖攻擊釀49死　西蒙斯在球鞋上祈福

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▲西蒙斯在球鞋上為受害者祈福。（圖／CFP）

▲西蒙斯在球鞋上為受害者祈福。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

紐西蘭在15日發生清真寺大規模槍殺事件，兇嫌是名28歲澳洲男子，他在犯案過程中還直播開槍掃射過程，行徑相當病態，對於這件事情，身為澳洲人的七六人球星西蒙斯(Ben Simmons)也在16日對決國王比賽，在球鞋上寫下「為紐西蘭祈禱」來給予受害者支持。

這次的恐怖攻擊，是由一名「白人至上主義」所造成，澳洲兇嫌先是闖入光明清真寺進行無差別屠殺，隨後又到林伍德伊斯蘭中心去犯案，只要出現在凶嫌面前的人他全部開槍掃射，過程中還在臉書開直播，影片長達17分鐘，手法相當兇殘且病態。在兩處共釀49死、48傷，成為紐西蘭歷史最悲慘的一天。

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▲▼費城76人球星西蒙斯（Ben Simmons）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

對於這件事情，西蒙斯表達了對於受害者及其家屬支持，在賽前於球鞋寫上「為紐西蘭祈禱」意味著他對這次恐怖攻擊的關注以及哀悼，同時七六人官網也轉發了他球鞋照片，讓更多人正視種族主義以及恐怖攻擊。

西蒙斯在賽後也表示， 「這次事件令人很震驚。對於那些家庭我感到很難過，我爸爸不是來自澳洲，但我在那裡長大，我也去過紐西蘭，那裡的人非常好，在世界各地，大家都只是過著自己的生活，現在有49人罹難真的很難過。」

關鍵字： NBA七六人西蒙斯
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