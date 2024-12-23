雷霆4年26億續約「禿曼巴」　落選新秀變冠軍「防守專家」

▲雷霆「禿曼巴」卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

以22勝5敗佔據西區龍頭的雷霆，今(23)日傳出與陣中防守專家「禿曼巴」卡盧索(Alex Caruso)達成4年8100萬美元(約26億台幣)的續約協議，提前綁定這位2度入選最佳防守陣容的「大鎖」，卡盧索的經紀人勞倫斯(Greg Lawrence)向《ESPN》確認了此消息。

現年30歲的卡盧索是2016年落選新秀，他的職業生涯從奧克拉荷馬起步，2016-17賽季替雷霆下屬的G聯盟隊伍OKC藍隊效力，不過他首次登上NBA是披湖人戰袍，在洛城待了4季，展現優異的防守能力，是2020年的冠軍成員之一；2021-22賽季轉戰公牛，2023-24賽季創下生涯新高的場均10.1分，今夏才被交易到雷霆。

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卡盧索本季與多特(Lu Dort)、華萊士(Cason Wallace)聯手，成為雷霆頂級側翼防守球員之一，場均抄截次數來到個人生涯新高的1.9次。根據《ESPN》統計，在至少出賽15場的球員中，卡盧索每場的「干擾傳球」次數名列第5，他場均還能貢獻5.7分、2.9籃板和2.4助攻，是近年最受追捧的角色球員之一。

▲雷霆「禿曼巴」卡盧索（左）。（圖／達志影像／美聯社）

另外，根據《Second Spectrum》的統計，卡盧索本季在至少干擾150次投籃的球員中，限制對手投籃命中率方面高居聯盟第2；在至少防守115次持球擋拆的球員中，每次失分也是聯名第2。

卡盧索在雷霆的未來藍圖中，奧克拉荷馬今日宣布以4年8100萬美元(約26億台幣)與他續約，不過並未公布合約細節，這紙長約將持續到2028-29賽季結束。