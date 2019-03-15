運動雲

> >

HBL／永仁直指冠軍　最大敵人是自己

ETtoday運動雲

▲▼ HBL永仁高中 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲永仁仍是本屆奪冠熱門。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／綜合報導

連續3HBL女子組晉級4強，永仁高中的戰力每回都是奪冠熱門人選，卻總是失之交臂，全勝奪冠絕對是此次的目標，戰勝對手之前，得先戰勝自己。

與男子組的能仁家商一樣，永仁開季至今也未嚐敗仗，呈現開季12連勝，是不容質疑的奪冠熱門隊伍，想重返榮耀只差最後兩場勝利。

請繼續往下閱讀...

論陣容，永仁在每個位置的球員身材對抗性都相當強，尤其內線球員，同時也具有速度，團隊得分、三分球、助攻數據都傲視各隊，顯現出足夠的爭冠本錢。

尤其隊上6名球員，從高一就登錄HBL，吳偉茹、林佳蓉及連怡雯，甚至是前一年國中聯賽冠軍成員，當年就闖進HBL決賽，如今高三已達戰力成熟期。

與后座無緣最主要的原因，就在於球員自身心態，時超傑提到，高一就闖進決賽，球員就認為隔年再打進冠軍戰很容易，結果表現幾乎失控，完全無法照設定的策略走。

時超傑説，這個教訓給球員當頭棒喝，這次抱著謙卑的態度去打每一場比賽，前鋒鄭慧慈也説，這次球員都達成共識，每一場比賽不到結束，不管領先多少都不得鬆懈。

心態正確，加上小巨蛋經驗豐富，永仁會變得很難對付，但若又因自身因素拖累戰況，實力再強的永仁，也可能再度淚灑小巨蛋。

關鍵字： HBL永仁高中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

「最美低胸魚販」緊勾大12歲小開　 坐500萬超跑「回豪宅過夜」！

熱門新聞

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

卡森斯誤傳給在板凳頭披毛巾的柯瑞　賽後又被咖哩騙了一次

讀者回應

﻿

最新新聞

1手感爆發秘訣　諾亞：一個人生活

2羅力4月歸隊！富邦4本土搶3先發

3波蘭新星胡卡茲連殺大咖

4富邦索沙開幕戰先發機會大於伍鐸

5HBL男女4強　16日小巨蛋開戰

熱門新聞

1SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

2一直在3A不如來台灣　艾銳克

3林書豪與小賈索互讓空檔三分

4豪哥先發拿9+7　暴龍擊落湖人

5表弟誤傳給在板凳的柯瑞糗翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366