HBL／永仁直指冠軍　最大敵人是自己

▲永仁仍是本屆奪冠熱門。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／綜合報導

連續3HBL女子組晉級4強，永仁高中的戰力每回都是奪冠熱門人選，卻總是失之交臂，全勝奪冠絕對是此次的目標，戰勝對手之前，得先戰勝自己。

與男子組的能仁家商一樣，永仁開季至今也未嚐敗仗，呈現開季12連勝，是不容質疑的奪冠熱門隊伍，想重返榮耀只差最後兩場勝利。

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論陣容，永仁在每個位置的球員身材對抗性都相當強，尤其內線球員，同時也具有速度，團隊得分、三分球、助攻數據都傲視各隊，顯現出足夠的爭冠本錢。

尤其隊上6名球員，從高一就登錄HBL，吳偉茹、林佳蓉及連怡雯，甚至是前一年國中聯賽冠軍成員，當年就闖進HBL決賽，如今高三已達戰力成熟期。

與后座無緣最主要的原因，就在於球員自身心態，時超傑提到，高一就闖進決賽，球員就認為隔年再打進冠軍戰很容易，結果表現幾乎失控，完全無法照設定的策略走。

時超傑説，這個教訓給球員當頭棒喝，這次抱著謙卑的態度去打每一場比賽，前鋒鄭慧慈也説，這次球員都達成共識，每一場比賽不到結束，不管領先多少都不得鬆懈。

心態正確，加上小巨蛋經驗豐富，永仁會變得很難對付，但若又因自身因素拖累戰況，實力再強的永仁，也可能再度淚灑小巨蛋。