HBL／戰力整齊到位　普門瞄準3連霸

▲普門挑戰3連霸。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

對瞄準3連霸而來的普門高中來說，就差小巨蛋最後兩場比賽，若能成功撒下奪冠的彩帶，將是HBL女子組史上第3次3連霸，教頭廖哲億說，希望子弟兵去挑戰創造歷史的機會。

本屆HBL開打前，普門就被視為奪冠熱門，過去兩次奪冠，陣容與實力皆是水準之上，終於歷經預賽、複賽洗禮後，終於來到最後的4強。

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過去兩屆普門都擁有至少一位能決定戰局的關鍵人物，這次落在中鋒陳芷英身上，開季至今場均12.1分、13.3籃板，並能送出2.4次火鍋，暫居大會籃板后，阻攻排行榜名列第二。

也由於有陳芷英內線牽制，普門重視的外線攻勢，得以有效發揮，團隊三分球命中率30％、僅次於永仁高中，對上普門必須注意陳芷英利用籃板製造二波攻勢。

加上陳芷英也有單打突破能力，且普門讓人頭痛的，還有洪萱珈，她同樣是普門仰賴的射手之一，每場有11.4分的火力，同時一改過去只會投的，高三的她也是場上的重要領袖。

另外在8強練出高度期待的後場指揮官李宜樺，被廖哲億視為爭冠重要因素，有賴她指揮隊友，控制場上的節奏，高一的連文鈴也打出接班態勢，氣勢一片看好。

▲陳芷英。（圖／記者洪偵源攝）