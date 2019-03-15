「球員不要再穿衛生棉打球」　羅德曼砲轟NBA球風太軟

▲羅德曼砲轟現今聯盟太軟，要球員不要再穿衛生棉打球。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA過去球風主要都是以禁區作戰為主，往往球員間上了球場除了打球外，更像是去做肉搏，許多球迷買票進場也是為了看各隊激烈的碰撞，但現今為了保護球員，加上球風越來越快，導致球員間碰撞越來越少，裁判吹罰也非常誇張，有時稍微碰撞就響哨，讓許多人砲轟現今聯盟越來越軟，前公牛球星羅德曼(Dennis Rodman)也看不下去出來嗆聲。

「小蟲」在球員時期就時常做出誇張行徑來惹怒對手，在場上的球風也是以激動、兇悍著稱，儘管得分不是他的強項，但他憑藉超強的防守能力以對籃板的敏銳度，生涯拿下了5座總冠軍，也是公牛3連霸的重要功臣。過去羅德曼幾乎無惡不作，打架、惡意犯規幾乎天天上演，但羅德曼這些行徑幾乎不可能會出現在現今聯盟。

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看到現在聯盟吹罰尺度，以及球員間越來越少碰撞，羅德曼接受《TMZ》受訪，在節目中他帶著一頂「讓籃球再次變的強硬」的帽子表示，「所有球員都不應該再繼續穿著衛生棉打球！」羅德曼與許多人看法相同，都認為是越來越頻繁的哨音造成現在NBA局面，也才怒嗆整個聯盟太軟。

自從羅德曼退休後，他也從來不改自己火爆個性，對於現在球員也相當不滿，先前七六人球星恩比德(Joel Embiid)說心中最偉大球員不是喬丹(Michael Jordan)後，「小蟲」馬上出面嗆聲，「閉上你他X的臭嘴，好好工作，讓費城感到驕傲，他們只需要一樣東西，那就是總冠軍。」

▲羅德曼過去在場上都是跟對手在肉搏。（圖／達志影像／美聯社）