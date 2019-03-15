中職／富邦主場4月5日開打　首波「家年華」歡樂登場



▲富邦悍將「家年華」主題活動歡樂登場。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將今年主場賽事將在4月5到7日兒童節連假期間開打，悍將們全力拚戰帶給鐵悍們精彩賽事，球團規劃環繞悍將堡壘的主題系列活動，像主題樂園般透過遊戲關卡的概念創造出每檔主題活動的驚喜與歡樂。

首波主題日「家年華」率先登場，鐵悍家人們快安排你們的兒童節連假，一起回到我們的城堡與悍將們並肩作戰，共享一場歡樂的Welcome Party，歡樂的Welcome Party一定要有吃有玩又有好禮拿，Frankie與Bonnie在悍將城堡歡迎鐵悍家人們回到我們的主場一起迎戰新球季，特別準備了歡迎小禮要在4月5到7日限量送給家人們，3天比賽期間分別於一壘側驗票入場即贈送Frankie 徽章；三壘側驗票入場即贈送Bonnie 徽章，數量有限贈完為止。

悍將雙寶期待鐵悍們都能穿上悍將穿搭展現出一家人的感覺，只要秀出你的悍將造型，就能兌換雙寶的造型紙帽，Frankie和 Bonnie也將出現在球場各處，把紙帽小禮物送給最悍的你。

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熱鬧的家年華當然少不了好朋友的來訪，連續假期親子客群喜愛的Momo親子台的哥哥姐姐們，也將在「家年華」前兩天4月5到6日來到悍將主場與大家見面，4月6日悍將雙寶更邀請到他們的吉祥物好朋友們來到悍將城堡，與好久不見的鐵悍家人們見面，也為悍將們加油打氣。