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奮戰不懈的勵志故事　王建民2016年殺進皇家開季名單最後一人

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▲▼皇家時期王建民。（圖／達志影像／美聯社）

▲王建民在2016年成功擠進皇家開季名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

王建民的紀錄片《後勁》去年上映後頗受好評，還入圍金馬獎最佳紀錄片，片中提到他歷經艱辛的復健過程，最後奇蹟般地重返大聯盟。2016年王建民身披皇家戰袍，那年他已經36歲而且離開大聯盟賽場將近4年，不過他在經過德州棒球學校改造後，春訓表現脫胎換骨，最終闖進睽違7年的開季25人名單。

洋基王建民是洋基40號代表人物。（圖／達志影像／美聯社）

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▲王建民2009年離開效力10年的紐約洋基。（圖／達志影像／美聯社）

王建民自從在2009年賽季結束後與效力10年的洋基分道揚鑣，先後轉戰國民、藍鳥、紅人、白襪、勇士、水手，儘管過程中有數度回到大聯盟登板投球，不過因為受到傷勢的影響，也讓他始終沒有被擺進過開季25人名單之中。

2016年建仔穿上皇家球衣在闊別4年後重新站上大聯盟舞台，談起前一年，他同樣有收到勇士隊春訓邀請，不過不但沒辦法擠進開季名單抑或是在季中升上大聯盟，甚至還遭到解約，一度還加入獨立聯盟尋求復出機會，儘管隨後與水手簽約但該年還是沒有得到上大聯盟的機會。

▲▼皇家時期王建民。（圖／達志影像／美聯社）

▲王建民經過棒球學校改造後2016年春訓表現不俗。（圖／達志影像／美聯社）

建仔在2015年休賽季前往德州棒球學校，進行為期12週的訓練改造課程，將身手調整到最佳狀態，2016年初與新科世界大賽冠軍皇家簽下小聯盟約，當時兵強馬壯的皇家人才濟濟，春訓熱身賽王建民出賽9場，其中2場是先發，總計主投15局，儘管被敲18支安打，但只失5分其中4分是自責分，拿下1勝0敗防禦率2.40的成績。

2016年春訓期間，皇家陣中牛棚有除終結者戴維斯（Wade Davis）、霍切瓦（Luke Hochevar）等4名牛棚主力，基伊（Dillon Gee）、杜菲（Danny Duffy）也都已是牛棚確定人選，再加上5名先發投手，距離皇家預計帶12名投手開季僅剩下一個名額，最終王建民擊敗主要競爭對手杜恩辛（Brian Duensing），成為衛冕軍皇家隊開季25人名單一員，前一次在大聯盟開季名單中看到他要追溯至2009年洋基時期。

王建民在2016年出賽38場，全是擔任牛棚角色，累積6勝0敗防禦率4.22，不過在季末因右手肱二頭肌肌腱炎，再加上皇家需要清出40人名單，因此在季末把建仔擺進指定讓渡名單（DFA），王建民在36歲所上演令人振奮的復出之旅也就此劃下一個句點。

▼儘管王建民在皇家打不滿一季，但能時隔4年再重返大聯盟賽場屬實不易。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼皇家時期王建民。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 王建民後勁皇家春訓開季名單
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