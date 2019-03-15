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大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

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▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

大聯盟將在2019和2020賽季新增許多新規則，其中可能是因為天使「二刀流」大谷翔平而增設的「二刀流條款」格外引人注目。2020年開始，球員必須在開季明確定位為二刀流選手、投手和野手。除非特定情況，野手不能上場投球，而要符合「二刀流」的資格，也有特定條件必須達成。

2020開季前，球隊必須將球員定位成野手或是投手，也將有明確數量名額。而球員的定位一旦送交出去，就無法再更改。野手除非到了延長賽，或是球隊領先或落後超過6分的情況下，否則不能上場投球。因此球隊出奇招派上野手投球，保護牛棚的戰術將受到限制。

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不過除了野手和投手外，還有二刀流選手的分類。為了避免濫用，大聯盟預計規定二刀流球員必須在該球季或前一個球季投滿20局，並且以野手或DH身份先發20場。先發的定義為，在該場比賽至少有3打席。

此項條款應是大聯盟維護比賽品質的政策，但大谷翔平2019球季將以DH身份上場。不過到了2020球季初，他將無法符合二刀流球員標準。至少得用幾場比賽累積先發局數和打席後，才能獲得二刀流球員資格。

2020球季開始，開季名單將從25增加至26人，至少登錄25人，雙重賽名單由26來到27人。9月不再有40人名單，而是改為28人直到例行賽結束。

▲▼2018年春訓，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平二刀流
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