SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

▲蘇翊傑。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新北報導

由於蘇翊傑屢次對陳堅恩出拳，達欣高層在接收大量球迷投訴後於14日祭出禁賽1週的懲處。璞園總教練麥班達對於達欣的處理方式不全然滿意，他表示賽場上的事情賽後就能立即處理了，卻直到球迷投訴才有動作，並開玩笑的表示，「希望以後球迷能早點投訴。」

達欣看板球星蘇翊傑在過去3場對璞園的比賽，都有對陳堅恩揮拳、拐子的動作出現，球團在14日對璞園賽前宣佈將他禁賽一週，希望能夠改善情緒控管問題，而達欣本週比賽也只有14日對璞園一場。

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球團人員表示，蘇翊傑這幾場的行為引來大量球迷寄信投訴公司信箱，高層認為行為的確不當且有損公司形象，因此進行隊內懲處，「我們也有去跟球員了解情況，蘇翊傑表示陳堅恩在場上不斷的言語挑釁，才讓他情緒失控。但不論對手如何，在場上揮拳就是不對的，因此決定將他禁賽，這是公司自律的展現。」

▲陳堅恩。（圖／籃協提供）

「雖然蘇翊傑揮拳是不對的，但我在此也必須為蘇翊傑說話，」達欣總教練范耿祥表示，「陳堅恩自己也有問題，他不斷地言語挑釁，今天就連脾氣好的黃鎮都不是很開心了。」呂濟而也顯露無奈地說道，「陳堅恩就是個笑面虎，表面上都笑笑的沒事，但他很多動作大家看不到而已。」

總教練麥班達則不以為意地說道，「比賽場上的事情，賽後就可立即處理，卻要等到球迷投訴了才有動作。不管陳堅恩怎樣，在場上出手就是不對的，我平常跟裁判在吵的大多都是在保護我們球員，出拳、出腳、坐飛機，都是為了他們安危好。」