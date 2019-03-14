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大專棒聯／4隊爭決賽最後兩席　南華有望挑戰隊史首度4強

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▲大專棒聯，南華大學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南華大學有機會擠進決賽戰場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者黃詩崴／綜合報導

大專棒球聯賽複賽倒數第2天的賽事，南華大學以9比6擊敗國立體大，只要南華能夠在明（15）日擊敗台東大學將能創下隊史首度晉級4強；14日落敗的國體晉級態勢則趨於被動，需要靠著南華不敵東大，或是文化不敵台體才能晉級。

8強複賽再經過8天的廝殺後，15日進行複賽最後一天的賽程，目前確定晉級4強決賽名單的有開南以及台體，剩下2個晉級名額將由大同學院、文化、國體、南華來爭取，形成4搶2的型態。

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國體、大同的複賽賽程都已經結束，目前兩隊積分分別是10、9。假使南華不敵東大，無論文化與台體的比賽勝負為何，都將晉級；若南華擊敗東大，國體要靠著文化敗給台體才能以第4名晉級。

大同學院目前積分9分，想要晉級必須要南華、文化兩隊最後一戰都輸球，屆時與文化同為9分積分，但對戰勝負贏過文化，將以第4名晉級。

▲文化大學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲衛冕軍文化大學想殺進決賽，明天交手台體一定得贏。（圖／記者楊舒帆攝）

文化目前積分9分，不過若想晉級決賽，面對台體必須要贏球。南華大學目前積分7分，如果擊敗東大積分將與國體同為10分，屆時不管文化與台體的輸贏，都能確定晉級決賽。這也是將是南華大學首度打進公開一級四強賽事。

關鍵字： 大專棒球聯賽南華大學國立體大台灣體大文化大學開南大學大同學院四強
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