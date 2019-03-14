大專棒聯／4隊爭決賽最後兩席　南華有望挑戰隊史首度4強

▲南華大學有機會擠進決賽戰場。（圖／記者楊舒帆攝）



記者黃詩崴／綜合報導

大專棒球聯賽複賽倒數第2天的賽事，南華大學以9比6擊敗國立體大，只要南華能夠在明（15）日擊敗台東大學將能創下隊史首度晉級4強；14日落敗的國體晉級態勢則趨於被動，需要靠著南華不敵東大，或是文化不敵台體才能晉級。

8強複賽再經過8天的廝殺後，15日進行複賽最後一天的賽程，目前確定晉級4強決賽名單的有開南以及台體，剩下2個晉級名額將由大同學院、文化、國體、南華來爭取，形成4搶2的型態。

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國體、大同的複賽賽程都已經結束，目前兩隊積分分別是10、9。假使南華不敵東大，無論文化與台體的比賽勝負為何，都將晉級；若南華擊敗東大，國體要靠著文化敗給台體才能以第4名晉級。

大同學院目前積分9分，想要晉級必須要南華、文化兩隊最後一戰都輸球，屆時與文化同為9分積分，但對戰勝負贏過文化，將以第4名晉級。

▲衛冕軍文化大學想殺進決賽，明天交手台體一定得贏。（圖／記者楊舒帆攝）



文化目前積分9分，不過若想晉級決賽，面對台體必須要贏球。南華大學目前積分7分，如果擊敗東大積分將與國體同為10分，屆時不管文化與台體的輸贏，都能確定晉級決賽。這也是將是南華大學首度打進公開一級四強賽事。