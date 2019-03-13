運動雲

> >

大專棒聯／樂見味全龍復隊　台體至少5人參加選秀

ETtoday運動雲

▲大專棒聯，台體大對康寧，杜文孝、李軒慈、黃邦宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台體大五內野手杜文孝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者路皓惟／台中報導

頂新集團有意以味全龍復隊重返中職，大專棒球隊教練都樂見其成，台灣體大總教練林宗毅表示，「這是球員很棒的機會。」他也提到，原則上大四球員都會參加中職選秀，預計至少有5名球員。

如果味全龍復隊成功，中職將回到五隊規模，意味業餘球員機會更多，且很有機會成為味全龍新兵，林宗毅說：「那是一個好機會，當然會更支持球員去打職棒。」

請繼續往下閱讀...

中職裡面有許多球員都來自於台灣體大，林宗毅表示，「只要在學校打出成績，我們一直很鼓勵球員去挑戰職棒，校方也會給予彈性修讀，像是賴智垣加盟Lamigo桃猿後，就趁休賽季回來學校補課。」

▲桃猿熱身賽賴智垣。（圖／桃猿提供）

▲桃猿投手賴智垣。（圖／桃猿提供）

林宗毅提到，原則上今年球隊的大四、大五學生都會報名中職選秀。今年107學年度大專棒球聯賽球員名單中，投手陳冠偉、補手王膺鵬、梁恩、外野手洪瑋漢、王偉丞都是大四即將畢業，大五生杜文孝預期也將投入選秀。

郭勇志離開富邦悍將後，今年重新回到母校台體擔任客座教練，他也給學生們建議，「我會跟他們分享很多事情，大學生想要挑戰職棒，自己心態有沒有準備好很重要。」

▲大專棒聯，台體大林奕丞、洪瑋漢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台體大四外野手洪瑋漢。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 大專棒聯台灣體大味全龍中職
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

熱門新聞

大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

人生勝利組　30歲勇士營運總監娶高球女神魏聖美

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

「衛少」不滿種族歧視爆走挨罰　羞辱他的爵士迷終生不得進場

印地安泉女網／詹家姐妹3盤逆轉謝淑薇晉級4強　中止詹謝大戰3連敗

讀者回應

﻿

最新新聞

1宋家豪9局挨轟砸鍋　樂天橫濱平

2勇士老闆自豪「我們世界最強」

3吳念庭代打敲安　西武歐力士戰平

4胡家蓁100M跑11秒55　破大會達標亞錦

5馬查多教士首轟出爐比賽卻取消

熱門新聞

1被阿鈣改造　張朝欽練成低肩側投

2魔術強森不聽勸放走藍道、羅培茲釀禍

3勇士營運總監娶高球女神魏聖美

4少棒就出名　歐晉坦言：壓力大

5爵士迷羞辱衛少　終生不得進猶他主場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

味全龍加入職棒 對大專球員最大幫助是.....

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366