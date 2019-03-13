大專棒聯／樂見味全龍復隊　台體至少5人參加選秀

▲台體大五內野手杜文孝。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

頂新集團有意以味全龍復隊重返中職，大專棒球隊教練都樂見其成，台灣體大總教練林宗毅表示，「這是球員很棒的機會。」他也提到，原則上大四球員都會參加中職選秀，預計至少有5名球員。

如果味全龍復隊成功，中職將回到五隊規模，意味業餘球員機會更多，且很有機會成為味全龍新兵，林宗毅說：「那是一個好機會，當然會更支持球員去打職棒。」

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中職裡面有許多球員都來自於台灣體大，林宗毅表示，「只要在學校打出成績，我們一直很鼓勵球員去挑戰職棒，校方也會給予彈性修讀，像是賴智垣加盟Lamigo桃猿後，就趁休賽季回來學校補課。」

▲桃猿投手賴智垣。（圖／桃猿提供）



林宗毅提到，原則上今年球隊的大四、大五學生都會報名中職選秀。今年107學年度大專棒球聯賽球員名單中，投手陳冠偉、補手王膺鵬、梁恩、外野手洪瑋漢、王偉丞都是大四即將畢業，大五生杜文孝預期也將投入選秀。

郭勇志離開富邦悍將後，今年重新回到母校台體擔任客座教練，他也給學生們建議，「我會跟他們分享很多事情，大學生想要挑戰職棒，自己心態有沒有準備好很重要。」

▲台體大四外野手洪瑋漢。（圖／記者楊舒帆攝）