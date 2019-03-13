七六人最後53秒險遭墊底騎士逆轉　恩比德罵自己垃圾　

▲七六人恩比德罵自己是垃圾（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

東區強權七六人13日對戰墊底球隊騎士於第四節險遭逆轉，終場只以7分取勝，七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）賽後因不滿意球隊防守表現，大罵自己是垃圾，認為球隊應更專注才可在季後賽有好表現。

恩比德表示，「我就是個垃圾，我們需要再集中精神在防守上，把自己工作再做好，很高興我們贏球，我們球隊正在逐漸加溫，希望到季後賽我們就能恢復狀況。」

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恩比德上一役才在膝蓋痠痛休兵8場後以20分鐘的上場時間限制下拿下32分，表現相當不錯，但他此役上場34分鐘16投僅6中，雖抓下19顆籃板，送出4次阻攻，但他也只攻下17分，七六人更在決勝節最後3分鐘遭騎士塞克斯頓（Collin Sexton）、奧斯曼（Cedi Osman）、克拉克森（Jordan Clarkson）連趕6分將比賽最後53秒時分差縮小至1分。

▲西蒙斯（右）認為自己與恩比德要扛更多責任（圖／CFP）

七六人最後在恩比德補籃與西蒙斯（Ben Simmons）連續罰球命中下以7分險勝騎士，除恩比德不滿意自己表現外，控球前鋒西蒙斯也認為他與恩比德要替球隊扛更多勝敗責任，「我認為恩比德防守不錯，但我們倆有更多責任讓球隊進入狀態，不論在球隊活力或防守方都是。」

西蒙斯也認為球隊失誤是個大問題，七六人此役共發生21次失誤，西蒙斯表示，「失誤就是自己給自己的失敗，給我們很大傷害。」西蒙斯此役雖繳出26分、10籃板、8助攻，他發生2次失誤，恩比德更有4次。但七六人此役收下2連勝，東區排名仍超越溜馬升至第3。