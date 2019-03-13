大專棒聯／台體下勾林奕丞　被教練讚「陽介仁2.0」

▲台體大下勾投手林奕丞。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

台體大下勾投手林奕丞在大專棒聯13日完投9局率隊擊敗大同學院，場上投球的表現沈穩，一點都不像是大一菜鳥，總教練林宗毅讚他投球有陽介仁的味道，相當看好未來發展。

去年大專棒聯預賽對上南華大學，林奕丞迎來大學生涯首度先發，主投7局被敲4安打失1分，丟出3次三振拿下勝投。「那一場南華打線排出7個左打，但對方還是打不到球。」林宗毅讚他控球精準又刁鑽，打者非常難打。

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今日八強複賽對戰打擊強悍的大同學院，林奕丞從三局下開始，連續解決13名打者，僅花106球完投9局，被擊出5支安打責失2分，投出8次三振，兩次先發都奪勝。林宗毅直呼看他投球，好像看到陽介仁的身影。

林奕丞年紀輕輕就有大將之風，林宗毅讚他很沈穩，心理素質也很好，「他平常在投手丘練投或是平常練球的時候，都很享受丟球的感覺，有很好的控球能力，是個難能可貴的好投手。」

陽介仁是國內極具代表性的下勾投手之一，菜鳥年對三商虎投出7勝0敗的驚人成績，被球迷封為「打虎英雄」。自從職棒球員退休後， 曾於2005年至2010年擔任新生國中與成功商水教練。

▲中職傳奇球星陽介仁。（圖／記者黃克翔攝）